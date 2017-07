Los bomberos informan a los vecinos de Igeldo de cómo actuar ante un incendio Un hombre se enfrenta al fuego con una pala durante el incendio registrado en diciembre de 2015 en el monte Igeldo. / UNANUE Reparten folletos en los que explican cómo prevenir y qué hay que hacer en caso de fuego AINGERU MUNGUÍA san sebastián. Viernes, 7 julio 2017, 07:23

El pasado año el Ayuntamiento aprobó el plan de actuación ante el riesgo de incendios en Igeldo, en los últimos meses se han adoptado medidas para limpiar de vegetación los caminos de Etume y ahora, cuando mantenemos en la retina las imágenes de los incendios en Portugal y Doñana, se han comenzado a repartir medio millar de folletos para que todos los vecinos sepan qué hay que hacer para prevenir y cómo deben actuar ante un eventual fuego.

El concejal de Seguridad, Martin Ibabe, explicó que 300 de estos dípticos se han entregado a vecinos y otros dos centenares se han entregado a Igeldoko Herri Kontseilua para su reparto. En este documento se explican las claves del plan de actuación ante un incendio; las alertas ante el riesgo de fuego; la fase de emergencia en el caso de que se desate un incendio y cómo se ha dividido el extenso territorio en tres zonas -Mendizorrotz, pueblo de Igeldo y Buenavista- con sus respectivos puntos de encuentro para la evacuación de los vecinos en caso de necesidad; y las medidas que se pondrán en marcha una vez superado el incidente en una fase de recuperación. Los vecinos saben que pueden estar informados de cualquier situación mediante la suscripción a las emergencias municipales por sms, Telegram o en el Twitter @DSS-Babeszibila. Entre las recomendaciones para prevenir un incendio el folleto reclama responsabilidad a la hora de mantener en buenas condiciones vías, accesos, vegetación y los puntos de agua de las parcelas, se pide establecer una franja perimetral de seguridad alrededor de las edificaciones, se exige a los alojamientos disponer de un plan de autoprotección, y hace un llamamiento para cumplir las normas a la hora de solicitar las autorizaciones para quemas. Ante un incendio efectivo, los vecinos deberán avisar al 112, estar al tanto de los avisos, seguir las indicaciones de los servicios de emergencias, comunicar la situación de personas mayores, enfermos o con problemas de movilidad, y, en último caso, proceder a la evacuación llevando encima lo imprescindible, cerrando puertas, ventanas y las acometidas de gas y electricidad, y acudiendo al punto de encuentro indicado (frontón del pueblo o aparcamiento de Buenavista).

Ibabe indicó que es importante que todo el mundo sepa cómo tiene que actuar para minimizar los daños ante un eventual incidente con fuego. El concejal recordó que tras aprobarse el plan contra incendios de Igeldo el Ayuntamiento ha ido avanzando en varias de las cuestiones que se recogían en él, como la coordinación que se lleva a cabo con dos departamentos de la Diputación para «quitar gasolina al fuego» en el caso de que el incendio afecte a zonas limítrofes con otros municipios (Orio y Usurbil). Los Bomberos donostiarras han adquirido además un vehículo todo terreno pensado para actuar en zonas como Igeldo. Se trata de un 'pickup' con una moto-bomba adosada de 400 litros que «permite una intervención muy rápida» mientras llegan el resto de efectivos al ámbito afectado por el fuego. Hay que tener en cuenta que Igeldo es una superficie muy amplia (11 kilómetros cuadrados), con caminos estrechos y escarpados y viviendas muy diseminadas, unas características que comprometerían una actuación diligente y efectiva por medio de pesados camiones autobomba pensados para un ámbito más urbano.

Acceso a Etume

El concejal señaló que otra de las cuestiones en las que se ha avanzado es en mejorar el acceso a la zona de Etume, un ámbito donde viven 43 familias en un fondo de saco al que se llega por una calzada que discurre junto a parcelas que no se encuentran en las mejores condiciones de mantenimiento. El Ayuntamiento ha tomado ya cartas en el asunto y ha logrado que los dueños de las parcelas superiores hayan limpiado de vegetación las inmediaciones de esta entrada. «Ante los propietarios de las dos parcelas de la parte baja estamos tramitando las correspondientes sanciones e iniciando los procedimientos para una ejecución subsidiaria de los trabajos» ante la falta de respuesta por parte de los titulares. «Es una zona de riesgo y, si no hay respuesta, no pasará del otoño cuando el Ayuntamiento actúe», aseguró.