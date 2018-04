EH Bildu exige a Goia que aclare si el Palacio Miramar albergará un hotel DV Jueves, 26 abril 2018, 06:43

EH Bildu exigió ayer al alcalde Eneko Goia que «descarte de una vez el hotel en el Palacio Miramar».

En rueda de prensa el portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Josu Ruiz, recordó que Goia propuso en un primer momento «un aparcamiento bajo los jardines del Palacio» y «luego pusieron encima de la mesa la idea del hotel», opción que, señaló, «sigue sobre la mesa». Asimismo, mostró su temor a que el Gobierno Vasco decida no continuar al frente del Consorcio público que gestiona el edificio, tal y como anunció hace un año. «Es algo que no se puede permitir», apuntó Ruiz a la vez que denunció «la pasividad que muestra el gobierno municipal» ante esta posibilidad, «porque tiene el aval del Pleno para defender los intereses de Donostia». «Las decisiones políticas que se tienen que tomar no se han tomado y el riesgo de que uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad vaya a pasar, total o parcialmente, a manos privadas, sigue muy presente», añadió. EH Bildu reiteró su oposición a abrir un hotel y destacó que el «valor» de este inmueble «no se puede medir solamente por su rentabilidad económica».