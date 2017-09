EH Bildu afirma que se pudo evitar el hotel de calle Mayor

El grupo municipal de EH Bildu criticó ayer la actuación del gobierno municipal ante la transformación de un bloque de viviendas de la calle Mayor en un hotel de cuatro estrellas. Según aseguró el concejal Ricardo Burutaran, la demora en aprobar la modificación del Plan General para declarar a la Parte Vieja como zona saturada de actividad comercial permite esta operación que convertirá el portal número 18 en un hotel de 29 habitaciones. El edil explicó que a su grupo le llamó la atención que el ejecutivo no acompañase a la propuesta de nueva ordenanza de pisos turísticos de este cambio normativo, al que le falta la evaluación ambiental que aún no ha sido solicitada al Gobierno Vasco. «Estaba en manos del gobierno municipal haber realizado el trámite hace semanas, pero no lo ha hecho», un retraso, dijo el concejal, que «está posibilitando que se abra un nuevo hotel en una zona en la que todos estamos de acuerdo en que está saturada». Por otro lado, Burutaran indicó que este proyecto es «una reforma integral» de un edificio que, según el Plan Especial de Rehabilitación de la Parte Vieja, obligaría a reducir dos plantas la altura del inmueble «si no se quiere actuar al margen de la normativa».