«El bache es malo para el bus, pero un peligro para las motos» 01:35 Estado de la calzada en la avenida de Zumalacárregui. / IÑIGO SÁNCHEZ Miren Albistur (PP) recorre en su vehículo algunas zonas en mal estado, recuerda que hay 27.000 motos en la ciudad y reclama un plan de actuación que acelere el arreglo de calzadas AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 16 marzo 2018, 06:52

La denuncia de los conductores de Donostibus el pasado fin de semana en estas páginas ha cedido el testigo a los motoristas, que vienen denunciando la situación de las calzadas hace tiempo. La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miren Albistur, ha recorrido algunas calles, con una ayudante de paquete, para grabar imágenes del mal estado del asfalto -el vídeo se puede ver en www.diariovasco.com-. «Si los baches son malos para los autobuses; para los motoristas son un peligro», explicó antes de reclamar un plan de actuación que «permita anticipaerse, acelerar los trámites para el arreglo del firme y tener informada a la ciudadanía de cuándo se arreglará el asfalto».

La concejala circuló con su moto por zonas del Antiguo, Venta Berri, el Centro, Amara, Aiete y Puio. «El problema no es de ahora sino que viene de atrás», explica. «Muchas calzadas se han deteriorado tanto que circular por ellas supone un peligro. Sobre todo para las motos. Y hay que recordar que esta ciudad tienen uno de los ratios de motos por habitante más altos de España». No pasó por alto tampoco que Donostia es una de las ciudades con el impuesto de circulación más alto «y, hombre, no tiene que ver una cosa con la otra, pero hay que mantener un mínimo de calidad en los asfaltados».

Criticó, por ejemplo, el carril-bus de la avenida de Tolosa entre Lorea y la rotonda Europa «que está horroroso», denunció los «socavones y las alcantarillas» de Resurrección María de Azkue (Venta Berri), el mal estado del paseo de Errondo «a la altura del ambulatorio», juzgó como «lamentable» el tramo de las avenidas Zumalacárregui-Satrústegi «entre el Bar Pepe y el túnel», y consideró como «mortal» el estado del firme en Bera Bera, en la bajada de Merkezabal (Puio), en Miraconcha -ayer comenzaron los trabajos de reparación-, paseo de los Fueros, algunos tramos de Zubieta, San Martín, Urbieta, en la calle Vitoria, en la bajada de Pío Baroja -se ha actuado en los últimos días en la zona- o el carril izquierdo del vial que sube de Amara hacia Aiete (por encima de Morlans). Albistur también apunta como «preocupante» el desajuste de cota de las tapas de registro: «En la avenida de Tolosa no rascan el asfalto en mal estado y se han limitado durante años a echar capas de aglomerado sobre la anterior, de tal forma que el alcantarillado va quedando cada vez más abajo respecto a la zona de rodadura».

«Un peritaje»

En su opinión, la ciudad «necesita un peritaje de todas sus calzadas y una planificación a varios años vista, pero nada de esto se ha hecho. Llevamos dos mociones al Pleno en 2016 y 2017 y el gobierno las rechazó. Luego lo que pasa es que, como no hay un plan a varios años vista y todo el procedimiento empieza de cero cada año, no da tiempo a gastar el dinero presupuestado porque los procedimientos burocráticos son largos, luego llueve... un desastre».

Albistur no cree que falten recursos económicos sino que lo que hay es carencias de planificación. «Este Ayuntamiento tiene que ser más eficiente. No puede ser que en todo un año no se gaste ni un euro de lo presupuestado en el ejercicio en mejora de asfalatado. El gobierno PNV-PSE está incurriendo en los mismos vicios que le criticaba a Bildu», afirmó. La concejala instó al ejecutivo local a «ponerse las pilas con este tema» que es «de gran sensibilidad para todos los ciudadanos».