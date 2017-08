El Ayuntamiento de San Sebastián clausura dos pisos turísticos del Arzobispado de Toledo Vista general de la calle Txurruka, en San Sebastián. Están ubicados en pleno centro de la ciudad y no cumplen la norma que especifica que los pisos turísticos no pueden estar ubicados por encima de la primera planta del edificio EFE San Sebastián Miércoles, 23 agosto 2017, 15:06

El Ayuntamiento de San Sebastián ha ordenado la clausura a dos pisos turísticos propiedad del Arzobispado de Toledo porque no cumplen con la normativa municipal para este tipo de establecimientos.

Según han confirmado fuentes municipales y también el concejal de EH Bildu Ricardo Burutaran, se trata de dos viviendas ubicadas en la calle Txurruka de la capital donostiarra, en pleno centro de la ciudad, que no cumplen la norma que especifica que los pisos turísticos no pueden estar ubicados por encima de la primera planta del edificio. "Los dos incumplen la normativa municipal, porque están instalados en una planta superior a la primera", ha indicado Burutarán.

De hecho, las dos viviendas están ubicadas en la sexta planta del edificio, tal y como han confirmado a EFE fuentes municipales.

El expediente fue abierto en mayo, y tras analizar las pertinentes alegaciones, presentadas por el Arzobispado el 10 de julio, el concejal de Urbanismo de San Sebastián, Enrique Ramos, firmó el pasado 8 de agosto sendas órdenes de clausura para que cese la actividad turística en estos dos pisos.

Alegaciones del Arzobispado de Toledo

Estas dos propiedades del Arzobispado de Toledo están ubicadas en el centro de la capital donostiarra, una de las zonas más caras de San Sebastián.

En sus alegaciones, el arzobispado argumenta que las dos viviendas están inscritas correctamente en el registro de establecimientos turísticos del Gobierno Vasco.

El concejal de EH Bildu se ha referido a la anunciada nueva ordenanza que regulará los pisos turísticos en San Sebastián y ha alertado de que suprimir en algunos barrios la norma que limita a la primera planta la posibilidad de habilitar estos establecimientos sería un "tremendo error".

Esta medida únicamente serviría, ha dicho Burutaran, para desplazar a otra zonas de la ciudad el problema de los pisos turísticos, y conllevaría la eliminación de una herramienta "de gran valor para controlar las malas prácticas".

EH Bildu ha recordado que ya existe una regulación para estas viviendas de uso turístico, pese a lo que el Gobierno municipal "apenas ha actuado".

No obstante, la coalición ve con buenos ojos que se redacte una nueva ordenanza, siempre que sea para "regular" este sector y no para "liberalizarlo", como a su juicio desea hacer el Gobierno municipal formado por el PNV y el PSE. Ha opinado que suprimir "la norma de la primera planta sería un tremendo error".

Además, ha criticado que "con la que está cayendo, el Ayuntamiento de Donostia aún no sabe cuántos pisos turísticos hay en la ciudad". En este sentido, ha indicado que, por un lado, el Gobierno Vasco señala que "más de la mitad de los pisos turísticos de la comunidad autónoma vasca, 889, están en San Sebastián", pero "no dice que la mayoría de ellos no cumple la normativa municipal y, por tanto, la Ley de Turismo".

A ello ha añadido que, "según el portal AirDNA, a día de hoy hay en Donostia 2.317 ofertas de alquiler vacacional activas y en AirBnB hace 15 días había 1.976". Además, ha indicado que según estudios realizados en Tabakalera, en Hirikilabs, "en 2016 había 1.400 pisos en AirBnB en Donostia, 1.000 más que en 2014".

Burutaran también ha indicado que la Asociación de Vecinos de la Parte Vieja ha denunciado que "a día de hoy hay 280 pisos turísticos en el barrio, de los que el 83% serían ilegales".