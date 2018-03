El Ayuntamiento de San Sebastián cierra 2017 con un superávit de 3,5 millones de euros El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia / DV El alcalde destaca que se ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera fijados para 2017 AINGERU MUNGUÍA Lunes, 19 marzo 2018, 12:41

El Ayuntamiento de San Sebastián ha presentado este lunes el resultado de la liquidación del presupuesto del año 2017, que ha arrojado al cierre del ejercicio un superávit de 3,5 millones de euros y ve cumplidos todos los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Esta cifra corresponde únicamente al ejercicio presupuestario del Ayuntamiento, y no incluye la liquidación de los 15 organismos y sociedades municipales dependientes, que presentarán sus propias cuentas en los respectivos consejos de administración. Ninguno de ellos presenta a 31 de diciembre déficit. Una vez aprobadas el conjunto de las liquidaciones, se consolidará la cuenta general, en la que se englobará el resultado de Ayuntamiento y los entes dependientes.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, y el concejal de Hacienda y Finanzas, Jaime Dominguez-Macaya, han presentado las cifras resultantes de la liquidación del pasado año.

Ingresos ordinarios

El Ayuntamiento ha obtenido 3,5 millones de euros más de los previstos, de los cuales 1,7 millones corresponden al Impuesto sobre Actividades Económicas. Este impuesto presenta cuotas municipales, provinciales y estatales, según se ejerza la actividad. Y en todos los casos los ingresos han sido mayores de lo previsto. Además, el Ayuntamiento ha ingresado 1,4 millones de euros más de los previstos en el Impuesto sobre Construcciones, debido al mayor número de peticiones de licencias.

En cambio, los ingresos generados por el llamado Impuesto sobre la Plusvalía han sido 1,6 millones de euros menores. Esta circunstancia se debe a que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de febrero de 2017, para poder liquidar dicho impuesto es necesario presentar la Escritura de la transmisión anterior, algo que se está tardando en obtener.

En lo que al importe recibido del Fondo Foral de Financiación Municipal se refiere, ha coincidido con el previsto y el Ayuntamiento ha ingresado 127,5 millones de euros, que representa un 45,5% total de los ingresos.

Ingresos extraordinarios y reserva de fondos

En este apartado, cabe destacar que el Ayuntamiento ha ingresado 16,3 millones de euros menos de lo inicialmente presupuestado. La razón principal es que la venta de parcelas ha disminuido y, por tanto, se han ingresado 15,2 millones de euros menos por este concepto.

El Ayuntamiento de San Sebastián genera una reserva de recursos por si no pudiera cobrar todos los ingresos que se han generado. Esto es un aspecto importante para no incurrir en déficit, ya que si se anulan ingresos previstos, se mantiene el gasto y no se produce esta reserva podría haber déficit.

A este respecto, el Ayuntamiento ha reservado un total de 20,3 millones de euros, de tal modo que garantiza que sus proveedores cobren sus facturas en un periodo medio de 33 días.

Gastos ordinarios e inversiones

Por su parte, el gasto ordinario durante el pasado ejercicio ha sido 5,03 millones de euros menos de lo previsto - 0,36 en gastos de personal, 2,11 en gastos de funcionamiento, 0,27 en intereses y amortización de préstamos, 1,70 en subvenciones, y 0,59 en crédito global -. Cabe destacar que en el capítulo de subvenciones la disminución del gasto se debe a que los entes dependiente del Ayuntamiento han tenido mayores ingresos o menores gastos - por valor de 1,26 millones -, por lo que no han necesitado que el Ayuntamiento les aporte la cifra inicialmente prevista.

En lo que a las inversiones se refiere, el Ayuntamiento ha gastado 8,55 millones menos de lo previsto, fundamentalmente porque las obras han costado menos o por el retraso en el tiempo de la ejecución de obras como el parque fluvial de Txomin, la Urbanización de Ezkuzaitzetza o la oficina de Turismo en la Casa Consistorial.

Además, se han incorporado al ejercicio de 2018 inversiones pendientes por valor de 51,5 millones de euros. Entre dichas inversiones, las de mayor importe son las siguientes: la Urbanización de Ezkuzaitzeta (6,15 millones), la adquisición de terrenos (4,75 millones), el polideportivo de Altza (3,12 millones), mejoras de redes de agua y saneamiento (2,38 millones), el puente de Espartxo (2,37 millones), el ascensor de Aiete (1,52 millones) y obras en hogares del jubilado (1,42 millones). Todas ellas, junto con otras de menor importe, completan la citada cifra de 51,5 millones de euros.

Ahorro, endeudamiento y estabilidad presupuestaria

La liquidación de 2017 ha arrojado, además, un importante ahorro para financiar inversiones. En total se han destinado 7,2 millones de euros de ahorro a inversiones.

Asimismo, el Ayuntamiento presenta un endeudamiento municipal muy razonable. La deuda pendiente de devolver a las entidades financieras es de 107,6 millones de euros, esto es, la misma cifra existente a 31 de diciembre de 2016. Esta cifra representa el 38,42% sobre los ingresos ordinarios. Cabe recordar que los límites determinados por la Unión Europea para 2020 sitúan el porcentaje en el 70%.

De este modo, el Ayuntamiento ha cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para 2017, así como con la regla de gasto que permitía al Ayuntamiento realizar un gasto de hasta 200,33 millones, pero que ha finalizado con un gasto de 198,04 millones.