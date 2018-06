El Ayuntamiento estudia eliminar plazas de parking junto a La Zurriola La intervención se llevará a cabo en la calle José Miguel Barandiaran. / SARA SANTOS Se trata de una actuación sencilla y puntual en el frente de las viviendas con la que se pretende ampliar la acera y mejorar el entorno DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Jueves, 14 junio 2018, 08:48

El Ayuntamiento contempla la eliminación de 24 plazas de aparcamiento en superficie en la calle José Miguel Barandiaran, en Sagüés, en el frente que da a las viviendas y establecimientos de hostelería. Se trata de una actuación «puntual» que busca la mejora de este entorno y la ampliación del espacio de la acera. El objetivo es que sea una intervención temporal que no choque con la futura mejora integral que está previsto se lleve a cabo en este entorno.

La medida fue anunciada el pasado lunes por el alcalde, Eneko Goia, en el transcurso de la Comisión de Desarrollo y Planificación del Territorio. En ella, Goia recordó que en 2016 el gobierno municipal encargó a la a la Escuela de Arquitectura la definición de unos criterios de intervención en Sagüés para transformar toda esta zona. La Academia presentó hace un año sus conclusiones, entre las que destaca su apuesta por renunciar a hitos físicos y defiende soluciones integradas en el paisaje; propone recuperar el carácter de mirador y de espacio multifuncional de la explanada e intensificar el vínculo entre ciudad y naturaleza mediante nuevos caminos hacía Ulia.

El alcalde señaló que el departamento de Urbanismo ya está trabajando en la elaboración de un Plan Especial para Sagüés partiendo de estas reflexiones. No obstante, destacó que cree necesarias medidas puntuales «que mejoren la situación actual». Entre ellas, esta de eliminar las plazas de aparcamiento y la colocación de algún tipo de elemento «que podría ser móvil», para ampliar el espacio para paso peatonal con una actuación «no muy compleja». La idea habría nacido de los propios residentes y hosteleros de la zona. No obstante, no concretó plazos ni el tipo de intervención, aunque fuentes municipales señalan que ya se está trabajando en ello.

Se busca que la medida no choque con la intervención integral que se quiere acometer en esta zona

El alcalde facilitó esta información a preguntas de la portavoz del PP, Miren Albistur, quien cuestionó a Goia por cuáles eran las razones o motivos por los que el gobierno «ha renunciado a desarrollar las previsiones que contiene su propio Programa de Gobierno 2015-2019» para Sagüés. El primer edil negó que se hubiera abandonado esta intención, si bien explicó que «a la Escuela de Arquitectura le ha llevado más tiempo del que nos hubiera gustado» la reflexión sobre qué hacer en esta zona. Albistur criticó que «se hayan destinado tres años para decidir simplemente la eliminación de una fila de aparcamientos».

Por otra parte, Goia reconoció que la pérdida de plazas de aparcamiento afectará no sólo a los visitantes, sino también a los residentes, pero que «se podrá soportar» y que era la mejor opción frente a otros planteamientos que suponían la eliminación de hasta 100 plazas.

Sin lugar para un hotel

Si hay algo que se desprende de la reflexión realizada por la Escuela de Arquitectura es que la construcción de un hotel, prevista en el Plan General de Ordenación Urbana, pierde fuerza en el futuro de Sagüés. Algo que también asume Goia, teniendo en cuenta que ahora la ciudad no necesita destinar parcelas para uso hotelero. La universidad también cree que la intervención que se lleve a cabo debe «poner en valor el entorno natural del ámbito» mediante la continuidad a los caminos existentes hacia el entorno natural (punta de Monpas y parte alta de Ulia) «tanto desde la explanada como desde las calles del barrio».