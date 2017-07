El Ayuntamiento organiza un concurso para elegir las fotografías que formarán el calendario municipal 2018 Las imágenes se puden enviar hasta el 29 de septiembre a través del formulario habilitado en donostia.eus EL DIARIO VASCO Miércoles, 5 julio 2017, 12:00

El Ayuntamiento de San Sebastián ha convocado un concurso abierto para seleccionar las trece fotografías (12 meses y la portada) que formarán el calendario municipal de 2018. Se podrán enviar en formato digital, hasta el 29 de setiembre, mediante un formulario de la web donostia.eus. El tema es #DonostiaBiziDut. Cada persona vive la ciudad de una manera diferente. ¿Cuál es la tuya?.

Esta es la primera vez que el consistorio organiza un concurso fotográfico para elaborar el calendario municipal. El concejal Jon Insausti ha subrayado en la presentación del concurso “la importancia de este proceso participativo en el que los y las donostiarras podrán mostrar sus habilidades y tener la oportunidad de ver publicada alguna de sus obras”.

Un jurado popular y un jurado experto serán los encargados de seleccionar las 13 fotografías recibidas hasta el 29 de setiembre.

Bases y participación

La participación es gratuita y cada persona podrá enviar un máximo de 3 fotografías. Los finalistas se anunciarán el 9 de octubre y hasta el 10 de noviembre se realizará la valoración pública. Las fotografías ganadoras se darán a conocer el 15 de noviembre.

En el calendario se hará mención a las y los autores de las fotografías y, una vez impreso, se repartirá entre la ciudadanía como cada año a finales de diciembre.

Las fotografías no pueden haber sido publicadas anteriormente, dberán ser horizontales, enviarse en formato digital (jpg) y tener un tamaño de 34x23 cm y una resolución de 300 ppp para su correcta publicación. Se permite el retoque global de las imágenes, pero no se podrán añadir o eliminar elementos que modifiquen su composición original. En caso de duda y como comprobación se podrá exigir el archivo original. La foto en la que aparezca cualquier tipo de elemento ajeno a la propia foto será automáticamente rechazada y no formará parte del concurso.