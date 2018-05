El Ayuntamiento negociará por los Cuarteles sin ofrecer «de saque» un terreno alternativo El alcalde, Eneko Goia, y el portavoz del PSE, Ernesto Gasco, hablan durante el Pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento. / IÑIGO SÁNCHEZ El PNV apoya la moción de EH Bildu, mientras que el PSE apuesta por facilitar la reubicación | El Gobierno central considera que los 171.000 metros cuadrados del acuartelamiento de Loiola son «de interés para la defensa nacional» JORGE F. MENDIOLA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 25 mayo 2018, 06:40

El futuro de los Cuarteles de Loiola y la necesidad de vivienda pública existente en la ciudad suscitaron ayer un tenso debate en el Pleno. Una moción ordinaria de EH Bildu sobre la apertura de negociaciones con el Gobierno central para liberar esos terrenos fue contestada por Irabazi y PSE con un texto pactado en el que se incluía una propuesta de «reubicación» del acuartelamiento en otro espacio «más acorde».

Este matiz bastó para que el PNV, socio de los socialistas en el ejecutivo local, se desmarcara de la transacción y diera sus nueve votos a la iniciativa de la coalición abertzale. «Preferiría que no hubiese Ejército en Donostia, pero Irabazi me pide que negocie una ubicación alternativa y eso no lo voy a proponer de saque», argumentó Eneko Goia, quien advirtió de que «no tiene ningún sentido que los Cuarteles sigan ahí, rodeados de ciudad».

El alcalde añadió que «nos guste o no, el Ministerio de Defensa es propietario del suelo» y admitió que «si al final hay que plantear una nueva localización así será, pero no por iniciativa propia».

El PP fue el grupo más crítico con la «actitud» del PNV de no sumarse a la enmienda de PSE e Irabazi. Miren Albistur se mostró «preocupada» por la posición de Goia, al que reprochó que «esas no son formas de negociar nada» y le recomendó «hacer política de otra manera».

«Como con la pasarela de Monpas, venden humo y no piden que se incluya en los acuerdos presupuestarios con el Gobierno central», lamentó la portavoz popular, quien acusó al alcalde de valorar a las instituciones con un doble rasero. «Gobierno Vasco y Diputación son instituciones de primera, mientras que las de segunda son las que están por debajo del Ebro», censuró Albistur, al tiempo que preguntó al regidor donostiarra «¿por qué no exige el edificio del Gobierno Vasco en la calle Andia, que está medio vacío, para trasladar allí el Ayuntamiento?». La edil del PP puso en cuestión que «el Gobierno Vasco subasta sus inmuebles por millones de euros y el PNV pretende ahora que el Estado le regale los Cuarteles».

A Goia no le sentaron bien algunas de las acusaciones de la portavoz popular, a la que respondió con dureza: «Habla desde la más absoluta ignorancia porque esta cuestión sí estaba sobre la mesa en las conversaciones por los Presupuestos. Es triste que no se entere de qué va la fiesta, aunque la incidencia de su grupo municipal en el Gobierno central es nula».

Desde las filas de EH Bildu, grupo promotor de la moción que sí apoyaron los jeltzales, subrayaron la importancia que estos terrenos tienen para la expansión urbanística de la capital guipuzcoana a lo largo de la vega del Urumea. «Es un solar excepcional para hacer vivienda protegida en un terreno ya construido, pero en Madrid el PNV le vuelve a regalar los Presupuestos al Gobierno central, prima la especulación y Donostia sale perdiendo», dijo Amaia Almirall, quien señaló que la vivienda es «un derecho, no un lujo» y abogó por «mandar un mensaje claro al Estado» en este asunto.

«Queremos que el Ejército se vaya de la ciudad y por eso no nos gusta este cambio de cromos con el Ministerio de Defensa que se propone» en la enmienda de Irabazi y PSE, ante la que los concejales de la coalición abertzale se abstuvieron. En el texto aprobado por el Pleno, la única referencia a concesiones en la negociación para que las instalaciones queden «definitivamente» en manos del Ayuntamiento es la frase «de acuerdo a los términos que se consensúen y realizando cuantos procedimientos sean precisos».

«La única vía posible»

En la bancada socialista tampoco convencieron las explicaciones de voto de PNV y EH Bildu. «Debemos dejar las pasiones a un lado para conseguir este objetivo», les reprochó Ernesto Gasco. El portavoz del PSE reconoció que los terrenos que ocupan los Cuarteles son «estratégicos» y apuntó que «ya sabemos qué pide Defensa para negociar y es una reubicación dentro de un acuerdo global» para la salida del Ejército de Loiola.

Gasco no ocultó su sorpresa por que el PNV «no haya tenido en cuenta el interés de Defensa» para tratar de recuperar estos suelos y remarcó que «la reubicación es la única vía posible». «Me produce tristeza esta confrontación porque nuestra responsabilidad es buscar soluciones. Unidos tendríamos más fuerza ante la Administración del Estado, pero para eso hace falta voluntad. Todo lo demás es postureo político», concluyó el teniente de alcalde.

Por parte de Irabazi, grupo que votó sí a ambas iniciativas, Loïc Alejandro, puso el énfasis en las características del terreno en cuestión. «Es un espacio ya artificializado, por lo que no habría que consumir zonas naturales para construir vivienda pública», argumentó el edil de la plataforma integrada por Ezker Ani-tza-IU, Equo e independientes, quien defendió que «abrir la puerta a una ubicación alternativa puede ayudar en las negociaciones». Alejandro no limitó su propuesta de realojo para el Ejército al término municipal, sino que amplió el mapa de opciones a localidades vecinas como Pasaia o Lasarte-Oria.

Los deseos del consistorio podrían no coincidir con las necesidades del Ministerio de Defensa. De hecho, el mes pasado el Consejo de Ministros aprobó varios reales decretos por lo que se declaraban «zonas de interés para la defensa nacional» trece enclaves militares, entre ellas el acuartelamiento de Loiola. Esta decisión parece alejar aún más la posibilidad real de acuerdo.

Los 171.024 metros cuadrados de los Cuarteles están ubicados en zona llana y a salvo de inundaciones y podrían constituir un ensanche natural del barrio de Loiola que sería complementario con el desarrollo urbanístico previsto en la vega del Urumea, eje principal de la expansión residencial de la ciudad (Txomin Enea, Antzieta, Sarrueta...).

En este ámbito se calcula que habría superficie para unas 1.700 viviendas, la gran mayoría de VPO, una promoción clave para mitigar los problemas que sufren los donostiarras por los precios del mercado libre, tanto de compra como de alquiler. En la actualidad hay más de 10.000 demandantes de vivienda inscritos en las listas de Etxegintza.