Los vecinos de Atotxa Erreka denuncian la falta de transporte público, alumbrado y contenedores Atotxa Erreka presenta un desarrollo residencial de baja densidad y le queda mucho terreno edificable. / FOTOS: LUSA Critican también el nulo mantenimiento de la zona, la inexistencia de arbolado y la sensación de inseguridad en algunos tramos DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Sábado, 9 junio 2018, 10:11

La hierba crece sin control en varias parcelas de Atotxa Erreka. A su alrededor se asoman varias viviendas unifamiliares y adosados, a lo sumo alcanzan el medio centenar, pero se antojan pocas a la vista de todo el terreno disponible, que es propiedad en su mayor parte del Ayuntamiento.

Este barrio, que se encuentra encima del parque empresarial Zuatzu y al que se accede también desde Añorga, nació en los años previos a la crisis económica y, aunque prometía ser un punto clave de desarrollo residencial de la ciudad, ha tenido un crecimiento lento.

Poco a poco se van concediendo nuevas licencias de construcción, y de hecho el día a día en esta zona incluye el paso de camiones y obreros que se afanan en levantar nuevos edificios. Y al compás, nuevos vecinos ocupan sus calles. No obstante, se quejan de que todavía no cuentan con servicios municipales necesarios para el día a día.

El PP preguntará al gobierno si tiene intención de atender las demandas de los residentes

«Todo sigue igual que hace dos años», señala uno de los residentes de este barrio, que es precisamente el tiempo que lleva viviendo allí desde que compró su casa. El entorno urbano que se les promotió todavía no se parece mucho a la realidad, «pese a haberse afrontado en su día unos cuantiosos gastos para la urbanización del polígono y abonar religiosamente tasas e impuestos», se lamenta otra vecina.

La principal queja se refiere a la falta de transporte público. «No tenemos ninguna línea de autobús. Están las dos más cercanas, como son la 5 que pasa por Zuatzu y la 25 de Añorga, que podrían subir perfectamente pero no lo hacen», apuntan. La única solución que les queda es la de desplazarse en vehículo propio «para no quedarnos aislados, porque de momento no nos dan otra opción».

El segundo elemento básico que echan en falta es un mayor número de contenedores y papeleras. «Hay calles enteras que carecen de containers. Puedo entender que no los haya de reciclaje de envases o papel porque todavía somos pocos vecinos, pero que no haya de fracción rechazo es algo incomprensible», dicen.

Aseguran que la iluminación también es muy mejorable. Indican que hay puntos donde reina la oscuridad. En concreto, señalan las escaleras de subida desde Añorga que desembocan en la rotonda de la parte alta del barrio. Allí no cuentan con luz alguna, lo que convierte este punto en «muy peligroso tanto por el hecho de tener que deambular a oscuras como por favorecer actos delictivos». A esto le suman la falta de mantenimiento, la práctica inexistencia de arbolado y que la maleza invade las aceras.

En materia de seguridad, echan en falta una mayor presencia de agentes de la Guardia Municipal.«Por ejemplo, hay jóvenes que suben con las motos y van a toda velocidad, porque ésta es una zona apartada. Antes había resaltos y badenes pero o se han roto o los han quitado». En definitiva, se lamentan de que «la sensación ya era de abandono hace dos años y ahora sigue exactamente igual».

«Ya no confiamos»

Precisamente, en 2016, un grupo de vecinos denunció mediante un escrito dirigido al Ayuntamiento las carencias que sufren en todas estas infraestructuras. «Y quieres confiar, porque te dicen que se van a poner en marcha, porque se están otorgando nuevas licencias y parece que el barrio está en expansión. Pero viendo el panorama no hay ninguna perspectiva de mejora», apunta resignado uno de los residentes.

El Partido Popular tiene previsto llevar el asunto a la Comisión de Urbanismo que se celebrará pasado mañana. «El ayuntamiento es propietario de parcelas en este ámbito por las cuales el equipo de Gobierno en el presupuesto 2018 prevé un ingreso de capital de 8,3 millones de euros, pero transcurrido la mitad del ejercicio aún no se ha vendido ninguna parcela», apunta la portavoz de la formación, Miren Albistur.

En este sentido, recuerda que en el Plan Municipal de Vivienda no se contempla ninguna intervención por parte del Ayuntamiento en esta zona, pero que «con el fin de poder impulsar el acceso a la vivienda debiera replantearse la posibilidad de impulsar su construcción». Así, plantea que se siga el ejemplo del ámbito de Illarra, donde una modificación del Plan General permitirá aumentar la edificabilidad. «Es una muy buena opción también en Atotxa Erreka porque así los gastos de mantenimiento, basuras, iluminación, saneamiento, etc, serían menores y se daría un impulso a ese ámbito que aún dispone de terreno para construir. A mayor densidad menor gasto», explica.

Por todo ello el PP preguntará al concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, cómo se encuentra la venta de parcelas y si el gobierno tiene previsto dar solución a alguna de las demandas de los vecinos.