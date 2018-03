Los aspirantes a toldo reciben «por error» el resultado del sorteo que se celebra mañana El Salón de Plenos del Ayuntamiento será escenario mañana del sorteo para elegir toldo para los próximos tres años. / SARA SANTOS El Ayuntamiento aclara a los demandantes que la información enviada por e-mail «no es válida» porque la suerte se decide en sesión pública AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 8 marzo 2018, 07:52

Un garrafal error humano provocó ayer un pequeño terremoto entre los 1.513 aspirantes a un toldo en alguna de las tres playas para los próximos tres años. El sorteo se celebrará mañana en una sesión abierta en el Salón de Plenos municipal, pero una metedura de pata llevó al Ayuntamiento a 'adelantar' ayer el resultado de un sorteo que aún no se ha realizado. Todos los demandantes de parasol recibieron en su correo electrónico la noticia de haber sido o no agraciados en el sorteo y, en función de ello, se les precisaba el día en que podían acercarse al consistorio a elegir puesto. Las pruebas para que todo salga bien mañana llevaron a un funcionario a cometer el error de culminar el trámite de comunicar a todos los aspirantes el resultado de lo que no era más que una simulación.

Mañana a mediodía se celebra en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el sorteo que decidirá el orden en el que los demandantes podrán elegir toldo en cada una de las tres playas para los próximos tres años. La mayor tensión es la que se concentra en la playa de La Concha donde hay más peticiones (847) que parasoles (440) y, por tanto, donde habrá quienes se queden sin puesto fijo en el arenal durante los próximos veranos. Tanto en la Zurriola como en Ondarreta hay más disponibilidad de toldos que demanda.

Lo que no esperaban los solicitantes es que dos días antes del sorteo el Ayuntamiento les comunicara el resultado. Es lo que sucedió ayer, en concreto a las 10.43 horas. «Nos es grato comunicarle que su solicitud ha resultado agraciada y que según el resultado del sorteo puede escoger su parasol a partir del día 04-04-2018», indicaba uno de estos mensajes. Todo fue un espejismo. Las pruebas que están realizando estos días los técnicos municipales para que todo salga correctamente mañana condujo a un fatídico exceso de celo, el de presionar la tecla de comunicar (así se hará mañana tras el sorteo) a todos los inscritos el resultado del mismo. A esa hora, y de forma instantánea, los 1.513 solicitantes recibieron en su correo electrónico la noticia de que habían sido agraciados o no, y en el primer caso se les precisaba, incluso, del día en el que podrían elegir puesto.

Datos Renovación Esta primavera se renuevan los titulares de los 1.400 parasoles de las tres playas para los próximos tres años. Sorteo Los 1.513 demandantes de toldo tienen asignado un número para el sorteo. La cercanía o lejanía respecto al número que salga del sistema informático municipal determinará las opciones de elegir el puesto que se desea ya que cada día tendrán opción de escoger 60 personas. Error En las pruebas previas al sorteo que se realizan estos días para que todo salga bien mañana se ha informado por error a los inscritos del resultado cuando se trataba solo de una simulación. Elección Entre el lunes 12 de marzo y 20 de abril elegirán los agraciados en el sorteo. Del 23 al 27 de abril lo podrán hacer los no agraciados y a partir del 28 de mayo de abrirá un plazo de adjudicación libre.

Los teléfonos empezaron a silbar en Udalinfo. El empleado que había cometido el error informó del incidente de inmediato, se excusó, y el Ayuntamiento elaboró un texto para informar a los ciudadanos por el mismo canal que la comunicación que habían recibido no debían tenerla en cuenta. «Tras un error informático en tareas de preparación del sorteo», decía el texto, «se han enviado correos electrónicos relativos a los resultados del sorteo de parasoles. Se informa que los mensajes recibidos no son válidos y se recuerda que el sorteo se celebrará el próximo 9 de marzo a las 12.00 h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento», finalizaba el mensaje que los inscritos recibieron más de una hora después del primer correo, a las 11.57 h.

Las miradas estarán mañana si cabe más pendientes que nunca cuando se presione una tecla y el sistema informático municipal muestre el número que determinará la suerte del sorteo. A todos los demandantes de toldo se les ha asignado un número y en función de su lejanía o cercanía respecto al que salga en el sorteo tendrán más o menos posibilidades de elegir parasol en la playa y sector deseado. Los inscritos con números superiores más próximos al surgido en el sorteo podrán elegir toldo el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana. La previsión es que cada día puedan elegir 60 demandantes. El último día de selección para los agraciados será el 20 de abril. Entre el 23 y el 27 de abril se adjudicarán parasoles entre los inscritos no agraciados en el sorteo. El 2 de mayo se cobrarán las cuotas y a partir del 28 de mayo se iniciará un periodo de adjudicación libre de los parasoles que queden aún sin titular.