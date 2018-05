Landry Agres: «Me apetece que los chicos vuelvan al pelo algo más largo»

Si entran en internet recibirán ustedes cumplida noticia de los últimos triunfos nacionales e internacionales de este peluquero nacido en Pieusse, a pocos kilómetros de Carcassonne, en Occitania. Afincado en Donostia hace muchos años y vecino de Ategorrieta, es hijo de agricultores que elaboran buenos patés y buenas mermeladas. Sabrán que ha peinado a la Sarandon y a Emily Watson. Pero nosotros hablamos con él de otras cosas. Bajo la lluvia. Acababa de llegar de Francia.

- ¿Se recupera tu Carcassonne, la ciudad amurallada Patrimonio de la Humanidad?

- La he dejado aún en estado de shock tras el secuestro y la matanza perpetrada por un yihadista. Carcassonne está como apagada. Asombrada incluso.

- ¿Sorprendida? ¿Por qué?

- Pienso que porque nunca llegamos a imaginarnos que algo así pudiera pasarnos a nosotros. Allá. Nos creíamos a salvo porque no somos una ciudad grande. No somos París. Ni siquiera tenemos la fama turística de Niza. Y también está triste Carcassonne porque no encuentra respuesta a la pregunta de por qué está pasando lo que está pasando.

- Ánimo. 'Allons enfants'. Hablemos de tu oficio. Dime, ¿qué es eso de que te apetece que los chicos abandonen la tendencia de las crestas, los parietales rapados y los dibujos con maquinilla?

- Estoy ya aburrido de los cortes y los peinados muy técnicos, muy tácticos. Harto de usar, precisamente, la maquinilla. Reivindico la utilización de las tijeras. Me gustaría poder convencer a los chicos de que más pronto que tarde va a llegar el hartazgo en relación con ese estilo de peinado Demasiado duro y áspero. La cabeza masculina necesita ya otra largura, otra textura. ¿Sabes? Por eso me gusta tanto peinar a Antoine.

- ¿Te refieres al muchacho francés que con 13 años llegó de Macon a la Real y ahora, deseado por las grandes ligas de Europa, es el 'Principito' del Wanda Metropolitano y la selección francesa de fútbol?

- A Antoine, sí. Al marido de Erika y padre de Mia. A Griezman. Siempre me ha gustado su personalidad. Siempre ha ido contracorriente en relación a muchas cosas pero me refiero ahora a su pelo. Jugaba con grises y blancos cuando a ningún futbolista se le hubiese ocurrido algo parecido. Lo llevó largo cuando todos se navajeaban los laterales. Y no creas, tuvo que resistir presiones . Muchos querían que se lo cortase. Yo le decía que aguantase. Y aguantó. Me siento a gusto en nuestra relación. Nos intercambiamos imágenes de lo que nos puede apetecer para la próxima sesión, nos aconsejamos, buscamos...

- Ya que estamos futboleando, aclárame eso del gran Kade, líder de la barbería Image Barberen Bedford, y la Copa Mundial 2018 en Rusia.

- Kade, que es capaz de cualquier cosa con las navajas y las tijeras, viene el domingo 8 porque hemos de preparar seis diseños de cabezas mundialistas bajo la protección y patrocinio de HS, el champú líder del mercado y parte importante del mismo conglomerado de empresas donde están Gillette y Pantene.

- Repite eso, ¿'seis cabezas mundialistas'?

- Si, sí. Lo has oído y leído bien. Kade va a dibujar con sus armas de barbero en seis cráneos masculinos seis escudos de seis selecciones que participarán en Rusia 2018. Es una gran campaña publicitaria en la que participamos los dos y que posiblemente nos lleve durante el Mundial a unas cuantas 'fan zone' de Europa para allá y en directo dibujar a los aficionados en su cabello el escudo de su selección.

- Vaya. Salgamos de esa 'fan zone' y volvamos bajo la lluvia a tu salón Milk, en el Buen Pastor. ¿Qué es eso de que tu equipo de estilistas te obliga a ponerte las pilas?

- Y no sabes de qué manera. Son jóvenes. Tan jóvenes que las clientas jóvenes ya no me buscan a mí sino a ellos y ellas. Son atrevidos. Con un par. Ellas, de ovarios, y ellos, de hue... Puede que yo tenga la técnica pero ellos tienen las ideas ¡Y qué ideas! De esas que me dan la vida. A mí.

- Cuéntanos alguna pero primero, citémoslos a todos, por favor.

- Aritz, Sheyla, Melanie, Malen. Melanie es un terremoto y hoy ha experimentado con una técnica de cardado que realmente le dibuja el rizo a la clienta. Otro día estábamos buscando cómo llegar a las tonalidades de grises y blancos que deseaba otra de nuestras habituales. Se les ocurrió mezclar rubios, azules e irisados y consiguieron complacerla a ella, lograr el tono que le apetecía, trabajar el cabello hasta dejarlo perfecto y un juego de texturas exquisitas.

- Te he obligado a contarme cosas de chicos porque al principio solo hablabas en femenino, de 'clientas'. Me has dicho que ni te habías dado cuenta... ¿qué te seduce tanto del universo de la mujer?

- Hoy por hoy seguís siendo más atrevidas que nosotros. La 'palette', el abanico de texturas, colores, peinados y cortes que con los que puedes jugar en una cabeza de mujer no la encuentras ni, creo, puedes ofrecerla para una cabeza masculina.

- ¿Qué nos propones? A nosotras.

- En colores, blancos y grises. Juega con tu propio pelo cano. En cortes vuelve aquella tendencia de los 90 llamada 'mullet': flequillo corto y nuca larga. Lo llevasteis mucho las chicas aquí a finales del siglo XX.