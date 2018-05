Amaia Martin: «Sería estúpido no ir junto a Podemos a las elecciones»

Militante de Izquierda Unida y miembro del Partido Comunista de Euskadi, Amaia Martin es portavoz del grupo Irabazi que en las próximas elecciones podría incluir a Podemos en la candidatura. Defiende que había otras alternativas a la ampliación del estadio de Anoeta y cree que en política los gestos son importantes. Por ello juzga como «chocante» y «poco estético» que Pablo Iglesias e Irene Montero se hayan comprado un chalet.

- ¿Cómo resolvería el problema de acceso a la vivienda?

- Es un tema que nos preocupa. Vemos que gente joven se tiene que ir de Donostia porque los alquileres han subido mucho. Más allá de operaciones como Txomin Enea hay que implementar otras medidas. Hay que impedir que haya tanto apartamento turístico y hay que preguntarse qué está haciendo el Ayuntamiento con la vivienda vacía, qué hace con las herramientas fiscales que permiten sacar esa vivienda al mercado, y cómo favorecer las permutas entre propietarios...

- ¿Qué opina de la compra de un chalé por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero, líderes de un partido (Podemos) que podría integrarse en su candidatura en las próximas elecciones municipales?

- Es un problema más de estética que de ética. Es algo que sorprende. Han sido sometidos a una gran presión periodística y eso te puede llevar a salir de tu barrio de toda la vida para irte a una zona más tranquila, pero bueno...

- ¿A una casa tan grande y cara?

- Claro, claro. ¿Es su dinero y pueden hacer lo que quieran? Sí. ¿Es estético? Bueno, no sé. Choca un poco. Yo creo que la estética es importante en política. Nuestros afiliados valoran que nuestros sueldos no sean desorbitados y que no tengamos privilegios. Son pequeños detalles, pero importantes.

- Su oposición frontal a la ampliación del estadio de Anoeta les ha dejado solos ¿Han tirado la toalla para frenar esta operación?

- Yo quiero recordar que pusimos dinero para presentar un proyecto de remodelación alternativo con el que la obra salía más económica. ¿Era necesario tirar todo el estadio para mejorarlo? ¿Se han explorado otras opciones?

- No se tira todo el estadio...

- Se tira mucho para un estadio relativamente nuevo, que está en buen estado. ¿De verdad que no había otra forma de hacerlo? Presentamos ese proyecto y cayó en saco roto. Quiero decir que hemos sido propositivos, también con el estadio de Anoeta. Nos preocupan también las condiciones laborales de los trabajadores que llevan a cabo la obra.

- Proponen repartir el trabajo y crear más puestos públicos de empleo, ¿cómo?

- Este mes llevamos una medida para municipalizar el servicio de ayuda a domicilio. Una operación así tendría muy poco impacto a las arcas públicas y sin embargo mejoraría mucho las condiciones laborales de estas trabajadoras, que pasarían a tener un contrato indefinido no fijo, sin llegar a ser funcionarias.

- ¿Se integrará Podemos en la candidatura para las elecciones municipales de 2019?

- Todavía hay muchos flecos por cerrar. La idea es que sea una candidatura más amplia que la actual. Estamos hablando con Podemos Donostia, hay buena sintonía, tenemos muchos puntos en común y sería una estupidez ir cada uno por su cuenta. Yo estoy satisfecha del trabajo realizado estos 3 años. A pesar de ser novatos y ser un grupo pequeño, hemos demostrado capacidad de trabajo y honestidad política. Tenemos propuestas para Donostia y queremos que la ciudadanía nos dé su confianza para ponerlas en marcha.