Amaia Almirall: «La mayoría de proyectos que presenta el gobierno se quedan solo en el anuncio»

La portavoz de EH Bildu, Amaia Almirall (Donostia, 1962), se muestra satisfecha por la labor que desde su formación han llevado a cabo durante estos tres años para dar voz «a esa gente que se siente defraudada». Los problemas en el acceso a la vivienda y el modelo turístico de la ciudad centran sus quejas sobre la acción del gobierno municipal, algo en lo que sigue trabajando, aunque deja en manos del partido su futuro dentro del Ayuntamiento.

- ¿Qué balance hace de estos tres años de legislatura?

- Creemos que hemos conectado con esa gente que se ha sentido defraudada por distintos motivos y hemos traído sus preocupaciones al Ayuntamiento. Hemos conseguido que el gobierno acabe rectificando en asuntos que eran importantes para estas personas, como puede ser la situación en Viveros de Ulia y los pisos turísticos.

- Son muy críticos con la situación de la vivienda. ¿Las recetas que aplica el gobierno municipal no son las correctas?

- Creemos que el gobierno no está incidiendo lo suficiente. Hay que hacer política que permita que las viviendas vacías salgan al mercado, y no reducir el IBI del 50 al 25% como se ha hecho. Y en materia de alquiler, hay que mencionar el efecto de los apartamentos turísticos, que hace que muchos pisos salgan del mercado corriente y se eleven los precios. Además hay que seguir construyendo vivienda protegida. En terreno construido, eso sí, porque creemos en el principio de no colonizar nuevos espacios. Y por supuesto aplicar otro tipo de medidas más innovadoras y cooperativas que se adapten a los nuevos tipos de familias.

- ¿No les convence el nuevo Plan de Vivienda?

- No, porque no entra en todas estas cuestiones. Parece más un plan electoral que un plan de vivienda. A estas alturas y con la parálisis que lleva este gobierno para todo, ¿qué van a hacer en este año que queda? Porque un plan a largo plazo o se hace consensuadamente o no hay quien asegure que luego se vaya a mantener.

- ¿La nueva ordenanza de pisos turísticos mejorará en algo la situación?

- La que ha hecho este gobierno no. Solo sirve para romper la norma del primer piso. Por cierto, que las últimas sentencias están dando la razón afirmando que era una norma que se debe cumplir. Pero es que además la ordenanza permite la aparición de más pisos. Lo único que hace es abrir el abanico y no tiene en cuenta el efecto que va a tener en zonas cercanas.

- ¿Cómo debería ser el modelo turístico de la ciudad?

- Sobre todo, tenemos que conseguir que el turismo revierta en toda la ciudad. Porque si no hay un retorno social para todos los barrios y solo sirve para que cuatro se llenen los bolsillos no vamos bien. Sería conveniente crear un observatorio de turismo donde participen los vecinos de las zonas afectadas, así como una mesa interdepartamental para que las medidas que se tomen tengan en cuenta los distintos ámbitos a los que afecta, como la vivienda, la cultura, la movilidad o la situación del desarrollo comercial.

- En el asunto de la ampliación de Garbera el gobierno les acusa de predicar en Donostia lo que no hacen en otras localidades donde tienen el poder...

- Y nosotros le decimos que esos alcaldes que están gobernando en esos pueblos están dispuestos a hacer una moratoria para poder sentarnos, analizar los datos y, entre todos los afectados, hablar y tomar las medidas que sean necesarias. Pero para empezar creemos que hay que parar la ampliación en todos los sitios.

- ¿Qué supondría que Aranzadi acabara en Viveros de Ulia?

- Quiero dejar claro que Aranzadi necesita una sede digna y en condiciones. Pero Viveros tiene que ser un parque y hay que darle valor al patrimonio histórico que contiene. Parece que al menos hemos conseguido que al gobierno le quede eso claro. Ahora bien, no sabemos de qué afecciones estamos hablando si el proyecto sale adelante.

- ¿La participación ciudadana va por buen camino?

- Si nos fijamos en el caso de la cancha de la plaza Blas de Otero, no. Si realmente nos creemos la participación ciudadana tiene que ser en su plenitud. Y eso quiere decir que se debe respetar el resultado que salga. Nosotros apostábamos por que el frontón de Arroka se mantuviera, pero finalmente salió que no y lo vamos a respetar. Si no, ¿para qué haces consulta y abres ese canal?.

- ¿Y qué les parece el proyecto de presupuestos participativos?

- No tenemos muy claro qué se va a hacer exactamente. Se podía haber continuado con el trabajo que ya se había iniciado para aplicar medidas de este tipo en los ejercicios del 2016 y 2017 o este 2018. Pero no nos han contado nada. Muy participativo el proyecto tampoco ha sido con nosotros.

- ¿Les cuesta enterarse de las propuestas del gobierno?

- Nos enteramos por los medios. Es lo habitual. Ahora bien, la mayoría de proyectos son anuncios en ruedas de prensa que luego quedan solo en eso.

- ¿Por ejemplo?

- Podemos hablar de Carlos I, de Sagüés, del viaducto de Iztueta. El parque Harria de Altza, por ejemplo, parece la obra del Escorial.

- ¿Qué ocurrirá con usted de cara a las próximas elecciones municipales?

- Es conocido que estamos en pleno proceso de elección de los cabezas de lista de EH Bildu. Y hasta ahí puedo leer. El 4 de junio se harán públicas esas listas. Yo no puedo decir más.

- Su nombre no aparece en las quinielas... ¿Le gustaría seguir?

Yo estoy a disposición de EH Bildu. Estamos trabajando en Donostia, preparando las líneas estratégicas de la ciudad, haciendo un análisis de cómo están las cosas... Lo pondremos pronto en conocimiento de la gente. Estoy participando en ese debate y en el futuro estaré donde tenga que estar.