Alojarse en Donostia barato: un camión en Igeldo

«Camión 'unimog' clásico, acojedor, con chimenea y con hermosas vistas al mar, colocado en prado con agua junto a camino Santiago». Así se anuncia estos días en la plataforma de alquileres vacacionales Airbnb el alojamiento más llamativo en suelo guipuzcoano, un camión. Varias fotografías dan muestra las grandes vistas de las que pueden disfrutar los huéspedes al módico precio de 81 euros la noche por pareja. Según la descripción del anunciante, el vehículo se encuentra aparcado en un «prado» de Igeldo, a medio camino de Donostia a Orio y a 1.500 metros del agroturismo Maddiola.

Entre los servicios que ofrece este peculiar alojamiento se encuentra cocina, calefacción y aparcamiento gratuito. Al parecer más que suficientes para los clientes que ya han pernoctado en este lugar pues tanto la puntuación al anfitrión como los comentarios que pueden verse en el anuncio son muy positivos.

«La mejor habitación donde he dormido en todas mis vacaciones por el mundo! Ubicación fantástica a pocos kilómetros del centro de San Sebastián en una parcela con vista inmejorable al Atlántico justo al lado el camino de Santiago. Perfecto para los amantes de la naturaleza, de la aventura y de las buenas vibraciones!», ha dejado escrito en Airbnb Pablo sobre su estancia durante este mismo mes. Aunque todos son elogios, hay un usuario que avisa: «mejor llegar con la luz del día». Otro añade que no hay ducha, pero no ve problema en ello ya que lo recomienda para un par de días. Las vistas y la tranquilidad del lugar son lo más valorado.

Imágenes del anuncio y la ubicación aproximada del camión.

La plataforma Airbnb se caracteriza por ofrecer una amplia variedad de alojamientos para todos los gustos. Ya despertó polémica en agosto del año pasado una caravana aparcada en un parking de San Sebastián cuyo dueño finalmente fue multado por la Guardia Municipal. Sin duda los alojamientos en estos vehículos se alejan de la idea de lograr que la capital guipuzcoana sea un destino turístico asociado a la calidad.

Sin embargo en Airbnb no es extraño encontrarse con alojamientos en vehículos y todo tipo de edificios. Desde barcos hasta depósitos de agua, pasando por iglús o las peculiares 'viviendas' de un metro cuadrado ubicadas en Berlín.

Una de las 'casas' de un metro cuadrado que ofertó durante una temporada Airbnb en Berlín, Alemania.