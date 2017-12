Un año de actividad ciudadana en Aiete El homenaje a Manuel Matxain, uno de los actos más emotivos del año en el barrio de Aiete. El ciclo de Literatura, el museo de Munto o los planes en Katxola, logros vecinales Desde la asociación de vecinos critican el parón del proyecto del nuevo ambulatorio GORKA LARRUMBIDE SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 13 diciembre 2017, 10:20

La acción vecinal en el alto de Aiete se articula en diferentes ámbitos. Desde Lantxabe, este año han trabajado desinteresadamente por acercar la cultura al barrio con sus populares ciclos de Literatura y Cine, poniendo en marcha el museo etnográfico en la plaza de Munto o acercando la cultura de a manzana y la sidra en el caserío Katxola. Ha sido un año de homenajes, como el que se le diseñó a modo de reivindicación a Manuel Matxain. El deporte ha sido también protagonista con los bolos en el Jolastoki, la toka en Munto o la pelota en el frontón de Miramon, sin olvidar la carrera pedestre organizada en colaboración con la Gimnástica de Ulía. Las hogueras de San Juan y las fiestas en los últimos coletazos del verano convierten a los aietearras en una sociedad cada vez más participativa. Y ahora que quedan pocas semanas para acabar el año hay varias citas que no deben perderse.

Mañana, la Casa de Cultura de Aiete acoge a las 19 horas una nueva tertulia literaria sobre la novela 'Si esto es un hombre' de Primo Levi. El libro es el primero de la trilogía dedicada por el autor a los campos de exterminio nazis. «Libro necesario y conmovedor de un hombre que vivió el horror en Auschwitz y quiso contarlo para dejar memoria», aseguran los responsables del ciclo. Al día siguiente, el viernes, a las 18.45 horas, la Casa de Cultura volverá a acoger un nuevo Cine-Fórum. En esta ocasión, la cinta que se proyectará será 'To be or not to be', de Ernst Lubitsch. «Varsovia, Segunda Guerra Mundial, ocupación alemana. Siletsky, espía al servicio de la Gestapo, está a punto de entregar una lista de miembros de la Resistencia. Joseph y María Tura, actores, y los miembros de su compañía, se cruzarán para impedir los siniestros planes», comentan desde la organización. Como siempre, Lola Arrieta será la encargada de presentar y moderar la tertulia, mientras que el Cine-Fórum estará capitaneado por el responsable de la facultad de Empresariales Jesús Garmendia.

24 de este mes de diciembre, domingo, es el día en que llegará el Olentzero a la plaza Hiru Damatxo y recorrerá las principales calles del barrio de Aiete.

Los más pequeños ven ya a la vuelta de la esquina las ansiadas vacaciones navideñas. Es tiempo de reuniones, de reencuentros, de copiosas comilonas para celebrar la llegada de la Navidad. Pero para los más txikis de la casa es tiempo de regalos y sorpresas que ya debe de estar preparando Olentzero en los montes donde vive. Todo tiene que estar preparado para que, el día 24, en la plaza de Hiru Damatxo del barrio, la chavalería reciba al carbonero, al que acompañarán por las principales calles de Aiete.

2018 debería traer consigo también la puesta en marcha del ambulatorio acordado. «El comportamiento de Osakidetza no puede ser más negativo. Tras el trabajo colectivo hecho por la vecindad, cesión de terrenos incluida, año tras año vuelve a ahorrar el gasto presupuestado y lo inserta de nuevo en costes para el año siguiente. Ahora acaban de decidir un nuevo cambio en el proyecto, una tomadura de pelo a la ciudadanía», se lamentan desde la asociación. Con la llegada del nuevo año veremos qué nuevos proyectos ilusionan a la ciudadanía.