Toda una vida sobre el tatami

Hay quienes no se cansan de ganar. Tampoco de competir. Por suerte, el mundo del deporte engloba multitud de disciplinas que pueden ser practicadas a cualquier edad. Es el caso del judo, que pese a ser una actividad de contacto en la que el cuerpo humano puede sufrir algún que otro golpe o lesión, hay valientes que a sus 54 años continúan cosechando éxitos en este deporte. Es el caso del judoka donostiarra Iñigo Elorza (San Sebastián, 1963) que hace poco menos de dos semanas conquistó la medalla de oro en el Campeonato de Europa de veteranos celebrado en Croacia, más concretamente en su capital, Zagreb.

La gesta de Elorza bien podría ocupar más líneas y columnas en este periódico si no fuese porque se trata del tercer europeo consecutivo de veteranos con el que se alza. Aunque es preciso matizar que en esta ocasión tiene aún más mérito puesto que lo ha conseguido con una lesión en su pierna derecha que arrastra desde enero. Charlamos con el reputado judoka donostiarra para que nos cuente sus impresiones acerca de este último campeonato. «Este europeo ha sido un tanto diferente. En enero, en Lille, durante otro torneo, me rompí el tendón de los isquiotibiales. Me resbalé e hice un spagat, abriéndome de piernas por completo. El médico me obligó a parar seis meses y me comentó que al término de ese medio año la pierna quizá no se me recuperaba del todo, que podía padecer alguna lesión crónica puesto que una vez que el tendón se encoge, luego puede que no vuelva a su estado natural», nos comenta Elorza.

Durante los meses posteriores a su lesión, Iñigo comenzó a trabajar con el fisio en la piscina y sobre la bici estática. «A falta de un mes para que comenzase el Europeo de veteranos ya me notaba la pierna con más fuerza y empecé a entrenar sobre el tatami con mi entrenador. No quise fijarme una fecha, si me veía con la pierna bien acudiría, si no... vería desde casa. Tuve la suerte de verme bastante fresco, aunque acudí sin tener la pierna al 100%, pero soy muy competitivo y siempre quiero ganar. No me lo pensé dos veces y emprendí rumbo a Croacia con el resto de la selección».

Bronce por equipos

Dasnel González, séptimo en el Grand Prix de Cancún Por otro lado, el judoka donostiarra de origen Cubano, Dasnel González del Club Judo San Sebastián participó la semana pasada en el Grand Prix de Cancún en la categoría de -73 kg. El judoka donostiarra no pudo pasar de la séptima posición.En su categoría, se alzó con el oro el deportista brasileño Marcelo Contini. La plata fue a parar al israelí Tohar Butbul mientras que el bronce recaló en manos del peruano Alonso Wong. En el medallero final, España logró la segunda posición con tres oros y una plata. Primera fue la selección de Brasil con cinco oros, dos platas y un bronce. Dasnel viene de ganar por tercer año consecutivo el Campeonato de España.

Elorza se vio las caras en la final con el francés Pascal Gouraud. «El primer minuto estuvo bastante competido, pero segundos después encontré una buena táctica con la que poder hacerle daño y terminé por derrotarle. Conseguir de nuevo la medalla de oro después de la lesión fue realmente emocionante». El judoka donostiarra no solo se trajo el oro de vuelta a la capital guipuzcoana, también logró el bronce por equipos. «El último día del campeonato se competía por equipos. La selección estaba formada por dos judokas de Madrid, un gallego, un murciano, un alicantino y yo. Nos ganó Rusia el primer encuentro, una selección que siempre está muy fuerte. En el segundo logramos derrotar a Francia y posteriormente también a Italia. Nos alzamos con el bronce tras ganar a Alemania, estuvo realmente reñido».

En Donostia cerca de 500 personas practican esta disciplina. Muchos comienzan desde niños no solo como una actividad deportiva sino como una vía para descargar tensiones y controlar el exceso de hiperactividad, como es el caso de Elorza. «La ama me apuntó desde bien txiki al judo porque era un culo inquieto. Alguien debió de decirle que ahí, sobre el tatami, me iba desfogar. Empecé a los cinco años y ahora que tengo 54 aquí sigo». Con más de 50 años de judo a su espalda, Elorza tiene claro cual es la clave del éxito en este deporte. «Como en cualquier otra disciplina la constancia es muy importante. También la concentración, puesto que puedes llevar meses preparando un torneo e irte a las primeras de cambios cuando apenas llevas un minuto sobre el tatami.

En judo puede darse la situación de que el oponente no te de tiempo a poner en práctica todo lo que has entrenado. Hay que estar realmente concentrado».

A sus 54 años a Elorza le quedan pocas cosas por ganar. Tiene la vitrina llena de trofeos y medallas. Aun así, no descansa y mantiene sus sueños intactos y latentes en el mundo del judo. El próximo reto, el Mundial de judo, que se celebrará en Cerdeña (Italia) el primer fin de semana de octubre. Un campeonato que Elorza ya ganó en Amsterdam hace un par de años.