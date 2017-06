Flojo arranque del parking Dbizi

El pasado sábado se cumplieron cuatro meses de la inauguración del proyecto piloto del aparcamiento para bicicletas en la estación de autobuses. Su utilización hasta la fecha ha sido «baja», tal y como reconoce la concejala de Movilidad, Pilar Arana, pero lo achaca a que se trata de un «equipamiento distinto» y siempre «cuesta más» que la gente se habitúe a él. Sin embargo, Arana es optimista en cuanto a que considera que «se acabará usando de forma importante» una vez que la gente «cambie el chip» y se dé cuenta de «las ventajas que ofrece este servicio».

Lo cierto es que, apostado en la puerta del nuevo parking, cuesta ver llegar a algún usuario que estacione en él su bici. Tras media hora larga de espera aparece Julen, un estudiante de la Universidad de Deusto que viene y va todos los días desde Azpeitia y se ha hecho con un bono mensual. «A mí me viene de perlas este servicio y me resulta comodísimo».

Por su parte, la edil de Movilidad no considera que el bajo uso que ha tenido el aparcamiento Dbizi hasta la fecha se deba al precio del mismo. Ya que, de hecho, ha habido un periodo gratuito hasta el 30 de abril en el que los usuarios «tampoco lo utilizaron demasiado». Concretamente, durante los meses de marzo y abril, sólo 47 usuarios diferentes utilizaron alguna de las 110 plazas que hay disponibles. «No creo, por tanto, que sea un problema de precio porque cuando ha sido gratis tampoco se ha usado», argumenta Arana. «Creo, más bien, que el principal reto con el que nos enfrentamos en este caso es que, hasta ahora, no ha habido este tipo de equipación y a la gente le cuesta empezar a usarla».

La concejala jeltzale insiste en que este tipo de parking «es más seguro que aparcar en la calle porque, al registrar la bici, te garantizas que si te la roban puedes denunciar más fácilmente al tenerla inventariada». No obstante, ese es, quizá, uno de los principales 'peros' que ponen los ciclistas a este servicio: que hay que hacer varios trámites antes de empezar a usarlo.

No en vano, para poder acceder a él es necesario descargar la aplicación gratuita «PVerde» en el teléfono móvil o darse de alta en la web www.parkingverde.com, donde habrá que introducir los datos personales y de cobro, así como registrar la bicicleta: marca, color, número de bastidor y fotografía. «Yo lo veo más como una ventaja que como un inconveniente, porque esos trámites te dan cierta confianza», explica Pilar Arana, para añadir a continuación que «nos cuesta bastante el cambio pero se acabará usando y llenando poco a poco».

Otro objetivo de este tipo de aparcamiento es, a juicio de Arana, evitar el «estacionamiento espontáneo» de bicis en sitios no habilitados expresamente para ello, con los «inconvenientes» que esto produce al «interrumpir» el espacio peatonal y afectar al arbolado y mobiliario urbano. «No puede ser que el aparcamiento soterrado esté vacío y fuera esté todo lleno», considera la responsable municipal de Movilidad.

Tres tipos de abono

El servicio Dbizi parking ofrece tres abonos mensuales diferentes: el que permite dejar la bici un máximo de seis días seguidos en el parking y cuesta 6 euros; el abono de tres días seguidos, que cuesta 3 euros; y el ocasional, al precio de un euro, para quienes utilizan el servicio diariamente y no van a dejar más que unas horas el vehículo cada vez. En las tres modalidades hay una penalización de 0,50 euros por cada día extra que se aparque en la modalidad elegida. Arana considera que el coste «es pequeño si se usa la bici con regularidad». «Es un servicio pionero, que está concebido como aparcamiento de rotación. Y aunque es posible que algunos vecinos de la zona -como los de Egia, por ejemplo- lo utilicen para guardar su bicicleta, el objetivo no es que funcione como un trastero», concluye Arana. De momento, el proyecto piloto no ha arrancado todo lo bien que se esperaba pero habrá que darle tiempo.