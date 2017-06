Una propuesta hotelera plantea un nuevo parking subterráneo en la plaza Zaragoza

El hotel Londres ha presentado una propuesta el Ayuntamiento para emplazar un parking subterráneo de cinco plantas bajo la plaza Zaragoza para, fundamentalmente, dar servicio a los establecimientos actuales y futuros de la zona. La idea parece que es factible técnicamente, según fuentes municipales, aunque no encajaría con los criterios del Departamento de Movilidad, dado que aún hay 80 plazas por vender en el cercano parking de La Concha.

DATOS Lugar: Plaza Zaragoza. Objetivo: Nuevo parking municipal con cinco plantas. Regimen jurídico: Concesión municipal a 50 años. Plazas: 350 (210 para venta y 140 para rotación). Promotor: Hotel Londres, con el apoyo de otros hoteles de la zona.

En pleno boom hotelero llega al Ayuntamiento esta propuesta impulsada por los propietarios del hotel Londres -promotores de otro hotel en Zubieta 26 que, como mal menor, tiene previsto un elevador hidráulico para los coches al no haber sitio para rampas- y que tiene, al parecer, el apoyo de varios establecimientos del entorno como el Niza, el Orly, o los nuevos que se construyen en la calle San Martín, en el antiguo convento de las Siervas de María (Zenit) y en la calle San Bartolomé (Intur Donostia), que no tienen un parking propio.

El planteamiento de los promotores es el de realizar un parking de hasta cinco plantas, con unas 70 plazas por nivel, en el que los tres últimos sótanos se destinarían para uso de los hoteles de la zona y las dos plantas más próximas a la superficie se destinarían a parking de rotación, según indican los planos a los que ha tenido acceso DV. Los promotores señalan que hay una demanda de unas 200 plazas para los actuales y los futuros hoteles de la zona. Algunos establecimientos, como el nuevo de la calle Zubieta, tendrían un acceso directo desde el parking subterráneo.

Para que el proyecto viera la luz sería preciso redactar un Plan Especial. Los promotores plantean desarrollar el proyecto mediante la fórmula administrativa de una concesión municipal a 50 años, mediante el preceptivo concurso público abierto. El Ayuntamiento seguiría siendo el titular del terreno e ingresaría una cantidad anual en concepto de canon. Los impulsores de la idea plantean dos posibles opciones para ubicar los accesos rodados al parking: en la primera alternativa la entrada sería por la calle Zubieta y la salida por Manterola; en la otra alternativa el acceso sería por Arrasate y la salida por Zubieta. Los peatones tendrían dos accesos mediante escaleras y ascensor desde la plaza.

Según fuentes del Departamento de Urbanismo, una vez aprobado el plan especial, no habría impedimento técnico alguno para la construcción del aparcamiento subterráneo, dado que la pasante ferroviaria del Metro -una boca de acceso se ubicará en la cercana placeta de entrada al hotel Londres- no afectaría a esta zona. Otra cuestión es si desde el punto de vista de la movilidad interesa un nuevo parking. La concejala Pilar Arana lo dejó claro: no solo no interesa sino que sería perjudicial, dado que aún hay plazas por vender en el cercano parking de la Concha y el nuevo equipamiento agravaría este agujero económico ya que se supone que las plazas que el hotel Londres tiene en Cervantes las abandonaría en favor de las del nuevo parking.