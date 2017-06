Multan a 74 ciclistas en 2016 por candar la bicicleta en árboles o farolas

El departamento de Movilidad y la Guardia Municipal tramitó el pasado año un total de 74 multas a ciclistas por aparcamiento indebido de sus vehículos. En concreto, fueron 63 sanciones por candar la bicicleta al mobiliario urbano -farolas, vallas...-, 7 por hacerlo en árboles y 4 por estacionar obstaculizando el tránsito peatonal.

La concejala Pilar Arana explicó ayer a preguntas del PP en las comisiones de Pleno que en lo que va de 2017 los agentes han impuesto otras 34 multas: 30 por aparcar en el mobiliario urbano, 3 en árboles y 1 por obstaculizar el paso.

La delegada jeltzale anunció la intención del gobierno municipal de abordar la regulación de los aparcabicis de la ciudad, como ocurre con las reservas para coches o motos. En las calles donostiarras hay 7.812 plazas en superficie para bicicletas, cifra que Arana calificó de «muy importante», pero que no siempre cumplen su función rotatoria.

«Los aparcabicis están en gran medida ocupados por bicis que no se mueven con la frecuencia deseable. Muchos se han convertido en trasteros donde los vehículos se quedan largos periodos de tiempo», advirtió la responsable de Movilidad, quien compartió su apuesta por «aplicar medidas coherentes y duraderas» para luchar contra los estacionamientos indebidos.

La realidad es diferente en función de las zonas. El Centro está saturado, mientras que en los barrios no resulta complicado encontrar un hueco. «Al final, cuando un ciclista no tiene sitio para aparcar, termina apoyándose en árboles o farolas, una práctica que no es nada buena para la convivencia», lamentó.

Arana adelantó que durante la temporada de verano volverán a colocarse los aparcabicis portátiles para ampliar la oferta de plazas en los meses de mayor afluencia turística y más uso de la red de bidegorris. Asimismo, los agentes «estarán atentos a los aparcamientos prohibidos, en especial a los que entorpecen el paso a los peatones».