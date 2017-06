Los árboles talados para hacer el nuevo camino de Cristina Enea serán repuestos

La tala en horario nocturno de medio centenar de árboles en Cristina Enea llegó ayer a las comisiones de Pleno, donde el concejal de Medio Ambiente, Alfonso Gurpegui, explicó que esta intervención estaba contemplada en el proyecto para crear un nuevo camino en el parque.

El delegado del PSE detalló que los ejemplares cuyo apeo se preveía en la memoria constructiva son 47: 20 de ellos en suelo público y el resto, en terrenos del colegio Mundaiz. Según dijo, se trata de especies «de poco valor», en el sentido de que no eran autóctonas ni de «gran porte».

La pérdida de masa arbórea se compensará con la plantación de otros tantos ejemplares, estos sí de mayor tamaño y de especies «en consonancia» con el entorno. Gurpegui admitió no saber con exactitud cuántos árboles han sido talados, ya que «eso se decide in situ». Hasta que los técnicos del Ayuntamiento no elaboren el preceptivo informe, no se conocerá el alcance de la actuación. El edil socialista recordó que el rediseño del nuevo sendero responde a «prioridades de accesibilidad y visibilidad», ya que el recorrido original generaba un punto crítico para la seguridad.

El concejal de Irabazi Loïc Alejandro advirtió de que Cristina Enea es un espacio protegido con grado F en el catálogo municipal y que la tala debía contar «con informes que no existen». «Nos tememos que pase como en Lourdes Txiki», lamentó el edil de la plataforma integrada por Ezker Anitza-IU, Equo e Independientes. Gurpegui aseguró que el proyecto observa y respeta las limitaciones establecidas por el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc).

Los árboles fueron protagonistas de otro de los puntos del orden del día de la Comisión de Espacio Público. Una iniciativa de EH Bildu dio pie al concejal Miguel Ángel Díez para detallar los planes del gobierno municipal para replantar los alcorques vacíos en todos los barrios.

El delegado del PSE precisó que en total serán 406 los ejemplares a plantar: 18 en Aiete, 24 en Altza, 62 en Amara Berri, 52 en el Antiguo, 10 en Añorga, 15 en Ategorrieta-Ulia, 37 en el Centro, 7 en Egia, 47 en Gros, 32 en Ibaeta, 30 en Intxaurrondo, 3 en Loiola, 6 en Martutene, 4 en Bidebieta-Miracruz, 31 en Zorroaga y 2 en Zubieta. El proceso arrancará en el mes de noviembre, ya en pleno otoño, y se acometerá «con celeridad» porque, según señaló Díez, cuando los ejemplares salen del vivero es necesario trabajar contrarreloj.

A partir de noviembre se replantarán más de 400 alcorques vacíos en todos los barrios

El responsable del mantenimiento urbano informó asimismo de que este año han sido eliminados 18 alcorques por diferentes motivos. La mayoría de ellos han sido sellados «por seguridad de los viandantes», dado que tenían algún saliente que podía provocar tropiezos, o porque suponían un obstáculo para el alumbrado público.

El PP se interesó por su parte por la situación de la tala de Lourdes Txiki y el delegado de Urbanismo, Enrique Ramos, contó que el Ayuntamiento concedió el viernes «un plazo perentorio de cinco días» a la propietaria de la ladera para completar los trabajos de estabilización del monte. En caso contrario, se procederá a la ejecución subsidiaria de urgencia con cargo a los titulares del terreno. La ikastola Ekintza ha instalado ya un vallado de malla en el patio.