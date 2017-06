«En esta ciudad hay gente que cree en tus 'locuras' y te apoya»

El Kursaal acogió ayer el encuentro Santander Yuzz 2017, que reunió a más de medio millar de jóvenes emprendedores de todo el país. El ganador de la edición de Donostia ha sido un joven «apasionado y cabezota», Borja Cembrero, que lo primero que hizo fue «trabajar su actitud». O lo que es lo mismo, dejar de pensar en «los factores negativos que impiden hacer las cosas y centrarse en los puntos positivos». Y esa actitud, junto con su talento, ha hecho que ayer recibiera el Premio Yuzz San Sebastián por su aplicación 'Naiz Fit'.

- ¿En qué consiste esta aplicación?

-Se trata de una app creada para que, a través de dos fotos tomadas desde la cámara de los dispositivos móviles, se puedan conocer las medidas exactas de tu cuerpo. A partir de ahí, mediante unos algoritmos, logramos saber la talla necesaria para comprar artículos de moda por internet.

- ¿Cómo germinó esta idea?

- Detectamos que cada vez se compra más por internet, sin embargo, también nos dimos cuenta de que dos de cada tres prendas que se adquieren on-line acaban devolviéndose por problemas de tallaje. Nosotros analizamos cómo es el cuerpo de una persona y las medidas exactas de cada prenda, para hacer así una recomendación que suele ser más acertada que el 'ojímetro'.

- ¿Todas las marcas manejan las mismas tallas?

- No, cada una tiene unas medidas distintas, pero nosotros cruzamos datos para que eso no nos afecte y la elección sea la correcta.

- ¿Ya está disponible la aplicación 'NAIZ FIT'?

- Empezamos a trabajar en ella hace un año aproximadamente, pero fue a partir de diciembre cuando aceleramos los plazos. La app estará disponible a partir del 1 de agosto. Por el momento nos hayamos en la fase de buscar marcas que quieran participar en este programa piloto.

- ¿Recibir este premio supone un espaldarazo a su trabajo?

- Sobre todo supone un empujón de moral increíble. Significa que hay gente que cree en tus 'locuras' y te apoya. Y por suerte eso se da aquí.

- ¿San Sebastián es un buen sitio para los emprendedores?

- Sí. Lo hemos podido comprobar en este encuentro Yuzz. Comparando con otros lugares, se quedan asustados con la calidad de los proyectos que se han presentado en Donostia. Además, el apoyo de las instituciones es muy importante y se agradece mucho. Empezando por Fomento hasta la concejalía de Impulso Económico de la ciudad. Nos sentimos respaldados y muy valorados.

- ¿En qué se traduce ganar el Yuzz San Sebastián?

- En primer lugar es un honor que el proyecto 'Naiz Fit' haya sido seleccionado entre los catorce que había en San Sebastián. Y por otro lado, gracias a ello, me beneficiaré de un viaje de una semana a Silicon Valley, donde se me brindará asesoramiento en internacionalización y contacto con inversores.

-¿Cuándo visitará la cuna del emprendimiento?

- Hacia finales de octubre, con lo que la aplicación ya estará disponible en el mercado. Aunque la idea no es tanto buscar posibles inversores sino conocer de primera mano empresas como Google, donde recibiremos clases magistrales para aprender de ellos. También visitas tecnológicas a diferentes compañías punteras.

-¿Y qué tal ha ido el encuentro Yuzz en Donostia?

- Muy, muy bien. Intenso, porque no hemos parado en todo el día, pero a la vez muy interesante. Si tuviera que quedarme con algo me quedaría con la ponencia que nos ha dado Aitor Francesena 'Gallo', porque nos ha metido una buena inyección de moral a los jóvenes emprendedores. Yo me considero una persona muy cabezota que procura conseguir todo lo que se propone, y escuchar a alguien tan testarudo y apasionado como tú, hace que te suba la moral.

- ¿Qué requisitos hay que tener para lanzarse a emprender?

- En primer lugar, una actitud positiva. Ser muy positivo en vez de agorero. Y también es necesario cierto punto de locura. Pero todo esto quedaría en agua de borrajas si no recibieses apoyo en forma de inversiones por parte de las instituciones, y en Donosti tenemos esa suerte.