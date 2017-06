Las nuevas rampas de los Relojes se abrirán durante el fin de semana

El ruido de las máquinas acompañará a los usuarios de La Concha durante buena parte de la temporada de verano. Los trabajos para renovar la estructura del voladizo a la altura de los Relojes llegan estos días a su fin, pero el trasiego de peones continuará en el local que ocupaba La Rotonda hasta el mes de agosto.

Según explica el concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, esta misma semana se despejará el paseo con la retirada del vallado de seguridad. Como paso previo, ya han comenzado a colocarse los tramos de barandilla provisional que rodearán tanto la terraza como las rampas de acceso a la playa. Ambos espacios se reabrirán al público durante este próximo fin de semana.

La causa de esta solución transitoria es que la barandilla definitiva, la icónica donostiarra, no llegará hasta agosto. En estos momentos están fabricando el molde en bloques de cinco unidades para su posterior fundición en una empresa de Asturias.

Costas urge a abrir el paso bajo el voladizo y pide más informes para autorizar una biblioteca

Cuando se reciban los tramos ya fundidos, su instalación obligará a volver a cerrar las rampas de forma alterna durante uno o dos días, hasta que se complete la operación. La fecha que manejan en el Ayuntamiento apunta a finales de julio o primeros de agosto.

Para entonces también se calcula que concluirán los trabajos en el interior de La Rotonda. Hasta ahora no ha sido posible empezar a intervenir en el local, pues estaba apuntalado mientras se renovaba la estructura del voladizo, con el que comparte forjado. Una vez retirados los puntales, los obreros han podido acceder al lugar para su acondicionamiento. Hay que recordar que el Servicio Territorial de Costas de Gipuzkoa no autoriza la reapertura de la antigua discoteca ni ninguna otra actividad económica que ocupe los seis primeros metros del litoral, en cumplimiento de la Ley de Costas. Pero sí urge al Ayuntamiento a habilitar el paso peatonal bajo el voladizo a través de La Rotonda. Las obras tendrán una duración de once semanas y «para principios de agosto estará todo listo», avanza Ramos.

Solicitud de Donostia Kultura

Costas ha recibido una solicitud de Donostia Kultura para la instalación de una biblioteca en este espacio. Según el informe presentado, la estructura de cerramiento no será fija y el horario se adecuará al de los parasoles. El servicio, denominado 'biblio-playa', ofrecerá sillas y alguna mesa para los usuarios y un fondo bibliográfico «apropiado para la lectura informal y puntual». Además, se plantea la celebración de una hora del cuento para niños como actividad adicional.

La biblioteca estival ocuparía 60 de los 232 metros cuadrados del local, así como la parte inferior de una de las rampas de los Relojes, en concreto la más próxima al Muelle. La escalera central quedaría libre y se respeta el paso principal del voladizo. El órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente ha pedido informes complementarios antes de responder a esta petición.