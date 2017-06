Reivindicación a base de medallas

El kickboxing guipuzcoano vive días de vino y rosas porque ha completado un campeonato de España extraordinario al cosechar tres medallas, una de oro y dos de plata. Jon Sarasketa (20 años), Oier Alberdi (24 años) y Borja Oyon (23 años) han sido los nombres propios, tres diamantes en bruto que pule con cariño Borja Mendioroz, técnico del Kuraia Fight Club. El botín obtenido ha sido valioso, más teniendo en cuenta los golpes bajos que este deporte recibe de cuando en cuando por parte de algunos responsables federativos.

Alberdi obtuvo la medalla de oro en la categoría de menos de 91 kilos, mientras que Sarasketa y Oyon retornaron a casa de Benidorm con dos preseas de plata, logradas en las categorías de menos de 57 y 84 kilos respectivamente. Estos resultados tienen mucho mérito porque Gipuzkoa es una pequeña región que compite contra estructuras más potentes a todos los niveles, pero los nuestros compitieron hasta el límite de sus posibilidades hasta tocar la gloria. «Sin querer echarnos flores, sí esperábamos esos resultados. Teníamos claro que íbamos a lograr alguna que otra medalla. Se nos quedó una espinita clavada con la plata de Sarasketa, puesto que podía haber logrado el oro. Por su parte, Oyón debutaba en un Campeonato de España y lo hizo realmente bien», nos relata Mendioroz.

Una de las peculiaridades más llamativas de este campeonato es que los luchadores guipuzcoanos no representaron a la selección de Euskadi, a pesar de ser campeones de su territorio. Problemas federativos de largo recorrido obligaron a Mendioroz a buscarse la vida y, finalmente, encontraron acomodo en Navarra y Baleares. «Hemos tenido lo que se conoce como una fuga de cerebros a nivel deportivo. La plaza que correspondía a los luchadores de Kuraia (campeones de Euskadi) la ocuparon otros que no ostentaban ese título. Se trata de un conflicto con la Federación de Boxeo que viene de largo. Hace un tiempo que nos integraron en dicha federación sin consultarnos, alegando que dicha fusión de disciplinas venía recogida en el Boletín Oficial del País Vasco y que nuestro deber era leerlo y estar al tanto. Desde el primer momento en el que diversas personas, entre las que me encuentro, levantamos la voz y buscamos mediante el diálogo encontrar una solución, la Federación de Boxeo se ha querido vengar de nosotros mediante boicots y denuncias, negándonos la participación en muchos torneos locales organizados por la propia federación y ahogando al kickboxing».

«Ni un duro de la Federación»

Los luchadores guipuzcoanos se ven obligados a financiarse el viaje íntegro, pese a que las subvenciones que recibe la Federación deberían servir para ocuparse de este apartado. De ahí que esperan que estos triunfos sirvan para divulgar una imagen positiva del kickboxing y conseguir, de esta manera, a patrocinadores. «Más allá de esta encarnizada lucha que tenemos con este ente público, los que terminan por sufrir las peores consecuencias son los deportistas, que muchas veces tienen que buscarse las castañas para desplazarse a un torneo, puesto que no reciben un duro de la federación pese a recibir esta las pertinentes subvenciones y ayudas».