El misterio de los malos olores en Riberas

Los olores dan mucho que hablar en Donostia. Los que causaba la depuradora de aguas de Loiola hicieron correr ríos de tinta durante años. Los que provienen de una papelera de Hernani debido al fenómeno meteorológico de inversión térmica parece que están claros. Pero en Riberas de Loiola están inquietos por la central de recogida neumática de residuos que, creen, es el origen de algunos malos olores que se perciben en el barrio.

Así lo afirma una vecina de la avenida de Barcelona que lleva años intentando que le hagan caso en su denuncia. El Ararteko lo ha hecho y se ha interesado en el Ayuntamiento por el asunto. En un escrito enviado al consistorio a principios de mayo, el Defensor del Pueblo explica que sus indagaciones empezaron el pasado mes de diciembre. “El Ayuntamiento nos informó que los servicios técnicos municipales estaban estudiando las posibles medidas a adoptar”.

Sin embargo, la denunciante “insiste en que los olores persisten” y “no ha obtenido explicación alguna” por parte de la administración municipal, que solo le pide que en cuanto se produzcan esos olores llame a las oficinas municipales para que se realice una visita de inspección. Ante esta situación , el Ararteko ha reclamado al Ayuntamiento “un informe sobre las medidas adoptadas con el fin de evitar los eventuales olores que produce la recogida neumática” a realizar en el plazo de 15 días.

La respuesta enviada por el Departamento municipal de Servicios Urbanos explica que “toda la red de tuberías” y la propia central a donde llegan los residuos de la recogida neumática “es estanca”, como no podía ser de otra manera, “ya que si no lo fuese la tubería no entraría en carga y no se produciría la aspiración”.

El Ayuntamiento señala que el contenido de los residuos “se deposita directamente en contenedores compactadores que se montan encima de los camiones preparados para llevarlos a la planta de transferencia, siendo el tiempo de depósito en planta muy corto”. La central de recogida neumática está además “dotada de una batería de filtros de distinto tipo por los que pasa el aire aspirado antes de ser enviado al exterior”.

«La primera reclamación»

El escrito municipal añade que “todo el sistema está pensado para evitar la emisión de cualquier tipo de elementos negativos: vertidos, ruidos u olores” y explica que la de este año “es la primera reclamación” vecinal que se ha recibido desde que la planta entrara en funcionamiento en 2008. Tras la denuncia, se realizaron “trabajos de inspección” junto a los responsables de la planta y “se comprobó que no había emisión de olores al exterior”, que “los elementos de filtrado del aire estaban en correcto estado de conservación y funcionamiento”, y que “los protocolos de limpieza se habían realizado correctamente”. De todo ello, se informó a la vecina de Riberas de Loiola que denunció el caso “y se le dijo que en cuanto detectase otra vez la presencia de malos olores llamase a los servicios del Ayuntamiento, que se mandaría de forma inmediata a los técnicos de mantenimiento”.

El Departamento de Servicios Urbanos entiende que tanto esta petición a la denunciante como la decisión de establecer “una vigilancia especial” sobre la planta es lo único que se puede hacer sobre el asunto, un caso sin resolver.