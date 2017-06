Overloud: «Una buena banda de la que nadie habla no llegará a ninguna parte»

Quedamos en la plaza de la Constitución. Hoy no se escuchan ni tambores ni barriles, pero los cimientos de la mítica plaza donostiarra comienzan a temblar al paso de Overloud. Borja (batería), Álex (guitarra solista), Juan (bajo), Javi (guitarra rítmica) y Jon (cantante) son los componentes de este grupo de metal ochentero y de corte muy americano. Llegan sonrientes. No es para menos. Acaban de terminar de grabar 'Loud Machine', el que será su tercer disco y con el que esperan seguir creciendo. Un viaje que comenzó allá por 2009 y en el que no han dejado de evolucionar. Lo que comenzó como un hobby entre amigos se ha convertido en un modo de vida. Nos lo cuentan sus protagonistas.

Sois más que un grupo de música. Publicistas, informáticos, community managers...

La experiencia ganada estos años nos ha demostrado que una banda es una empresa. Puedes ser el mejor grupo del mundo o tener la mejor canción, que si no la vendes bien no llegas a ningún lado. Para ello, acabamos de crear una página web en la que tenemos la tienda, la información sobre nuestros próximos conciertos, nuestros videoclips...

Ahora que mencionas la tienda, este año ofrecéis algo muy especial, ¿no es así?

Cierto. Desde hace mucho nos apetecía un montón tener un vinilo nuestro. La ocasión lo merece y por ello vamos a poner cien a la venta en la web. Para financiarlo vamos a hacer una campaña de preventa durante todo el verano. Es algo muy caro y entendemos que es la única forma de poder sacar este proyecto adelante. Con esto no vamos a ganar dinero, pero sí que vamos a poder cumplir ese deseo de sacar nuestro propio vinilo.

Todo esto en un mundo en el que el formato de CD está desapareciendo...

Cada vez más bandas ofrecen sus discos en vinilo. Al final son muy coleccionables, sus portadas son estéticamente más llamativas y siempre guardan un sentimiento o una magia especial. Cada vez menos gente se pone un CD en su casa. Incluso los coches nuevos ya no traen reproductor de CD.

¿Cómo lleváis las críticas?

Los mayores críticos somos nosotros, pero las críticas al final son críticas. La persona que la hace es una persona con un criterio "x". Nosotros lo que intentamos es no venirnos muy arriba con las críticas que son positivas, ni venirnos muy abajo con las negativas. Pero ya te digo que para críticos, ¡nosotros! Hay que ser perseverante en esta vida y no ser conformista.

Centrándonos un poco más en el nuevo disco, 'Loud Machine'. ¿Cómo son sus temas?

Son mucho más maduros que los anteriores en cuestión de composición, pero sin perder la esencia de Overloud. En el segundo disco dijimos que si sacábamos un tercero había que dar un paso más. Ya fuera con mejores temas, conciertos, mayor difusión... De lo contrario sacar un tercer álbum con el mismo impacto del segundo no tenía sentido.

Entiendo que en este nuevo trabajo explotáis toda la experiencia ganada con los anteriores...

Siempre se tiene que dar un crecimiento, una mejora. No te puedes estancar. Lo que no puedes pretender es pasar de cero a tenerlo todo de golpe. Hay gente a la que le pasa, pero no es lo más habitual. Hay que pelearse las cosas, hay que ganarse al público y hay que hacerse un hueco a base de trabajo. Obviamente si tú consigues que la gente te conozca y le ofreces algo bueno se lo va a quedar. Por mucho que seas una buena banda, que hagas grandes directos, que tengas buenos temas, si nadie habla de ti no ganas nada.

¿Consideráis este vuestro mejor disco?

En términos generales, sí. Nosotros tenemos la premisa de que si vamos a crear diez canciones, que sean diez temazos. Nada de refritos ni rellenos. Obviamente somos conscientes de que siempre hay dos o tres temas que molan mucho más que los otros, pero nuestra idea siempre es que lo que componemos lleve el signo de Overloud, nuestro filtro, nuestro sello, nuestra marca.

¿Cuáles son los planes inmediatos de la banda?

Terminar de mezclar el disco, llevarlo a masterizar –un proceso que se hace en Suecia– y grabar un videoclip para promocionarlo.

¿Tiene ya fecha de lanzamiento?

El mes de septiembre. A primeros, el videoclip, y al final, el disco.