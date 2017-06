Cierre emotivo a uno de los kioskos del Boulevard donostiarra

El pasado 30 de abril se puso el broche final a treinta años de trabajo ininterrumpido en uno de los dos quioscos del Boulevard, el del número 20. El matrimonio formado por Roberto Ciganda y Vicky Hernández echó la persiana ese día, por última vez, a un negocio familiar que comenzaron los abuelos de Roberto «antes de la Guerra». Aunque, para ser precisos, sus abuelos no vendían los diarios en un quiosco propiamente dicho, sino «en plena calle, en la esquina del actual Garagar», concreta Roberto Ciganda.

Tras sus abuelos, fueron los padres de Roberto quienes continuaron con la venta de diarios en el Boulevard «y cuando se jubiló mi suegra ya nos quedamos nosotros con la gestión del quiosco», relata Vicky. «Es un trabajo muy sacrificado por que hay que estar ahí todos los días del año y se madruga mucho», afirma el ya jubilado matrimonio de Errenteria.

Roberto y Vicky hacen memoria de sus años de trabajo. Aquellos días en los que el despertador les sonaba mucho antes del alba, de cómo salían de su pueblo a eso de las 6.30 h de la mañana para llegar al quiosco antes de las siete y empezar a preparar todo. Normalmente, Vicky se quedaba hasta las 13.30 h trabajando mano a mano con su marido, y luego se marchaba a casa a preparar la comida familiar. Roberto, por su parte, apuraba la jornada hasta las 15.30 h.

Al principio abrían también por la tarde, pero hace unos diez años decidieron que «no podían seguir con ese ritmo». Ella acababa «muy agobiada» y además ya no se vendía tanto. Así que, persuadidos de que «lo primero es la salud», decidieron bajar el pistón. A día de hoy, y cuando ya disfrutan de más tiempo libre, tanto Roberto como Vicky coinciden en que lo que más extrañan es «por supuesto, la clientela», con la que, en muchos casos, llegaron incluso a trabar amistad. ¿Y lo que menos? «pues las manifas calentitas que había antaño en el Boulevard».

Otra de las ventajas que ha supuesto la jubilación para este matrimonio es que ya no tienen que estar pendientes del reloj cuando salen a cenar por ahí con los amigos. Hasta ahora, cuando tenían alguna celebración, se tenían que ir a casa «a medianoche a lo más tardar». «Cuando eres joven puedes con todo, pero a medida que te haces mayor cuesta mucho más», se lamenta Vicky.

«Los últimos años ya teníamos muchas ganas de dejarlo, aunque a medida que se acercaba la fecha definitiva sentíamos cierta nostalgia, sobre todo por los clientes y los amigos que hicimos de los comercios cercanos», continúa Vicky. Y a continuación cita como ejemplo a María José y Charo, de Varade, que «me han confortado mucho y con las que siempre he conmemorado las ocasiones especiales».

El matrimonio Ciganda no quiso que sus hijos Lorena y Robert, -bióloga ella, químico él-, siguiesen con el negocio familiar por considerarlo «un trabajo muy sufrido». Eso sí, ambos les suplían durante las vacaciones de agosto. Aún así, sus padres prefirieron que se rompiese la tradición familiar a que ellos siguieran con el quiosco. Sin embargo, en ese punto se acuerdan de manera especial de su sobrina Eloisa, «que nos ha echado una mano siempre que lo hemos necesitado».

En el día a día, Roberto se iba a repartir los periódicos a primera hora de la mañana. «Al principio se ventilaba el reparto en hora y media, pero en los últimos tiempos tardaba casi tres horas», dice su mujer. A lo que él responde con una sonrisa pícara: «Porque me quedaba charlando o tomando algo por ahí, no te fastidia».

«Me han visto nacer»

«No hay que olvidar que yo he tenido clientes que ya lo eran desde los tiempos de mis padres y me han visto incluso nacer», apunta Roberto. «Les he llevado el periódico todos los días durante 30 años y eso crea un vínculo». Cuando se moría un cliente de los de siempre «lo sentíamos como una pérdida casi como de la familia», reconoce la pareja.

¿Y a parir de ahora qué? Pues a viajar un poco, descansar y estar con sus nietas Martina y Elene, sin preocupaciones. «No como aquella vez que estábamos de vacaciones en Andalucía y nos llama una clienta diciendo que no le había llegado aún el periódico. «Ya te llegará, que yo estoy a mil kilómetros de distancia», le contestó Roberto. Por ahora, el quiosco de los Ciganda lleva dos meses cerrado a la espera de que el Ayuntamiento lo saque de nuevo a concurso. Entre tanto, Roberto y Vicky disfrutan ya de su jubilación.