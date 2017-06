El Gobierno replica que gastará 208.000 euros en aportar arena a Ondarreta

El delegado del Gobierno en Euskadi, Javier de Andrés, replicó ayer al gobierno municipal que no entra dentro de las competencias de Costas la retirada de piedras de la playa de Ondarreta y afirmó que su aportación, además de autorizar la eliminación de los cascotes, consistirá en aportar 4.350 m3 de arena la próxima primavera para la protección de esta playa, una intervención que supondrá un gasto de 208.000 euros, el doble de lo que costará este año a las arcas municipales la eliminación de áridos.

De Andrés pudo llevar a cabo ayer la visita a la playa de Ondarreta que se frustró el lunes por problemas e agenda. Pero las palabras del primer teniente de alcalde, Ernesto Gasco, el miércoles, demandando la asunción por parte de Costas de los trabajos de limpieza de cascotes -el concejal subrayó que estas labores costarán más de 100.000 euros a las arcas municipales- como sucede en otras playas de España, dieron un nuevo cariz a la presencia del delegado del Gobierno en San Sebastián. Para calentar más el ambiente, a la misma hora que comparecía en Ondarreta De Andrés, el concejal socialista Miguel Ángel Díaz decía en una rueda de prensa en el Ayuntamiento que le llamaba la atención «que el delegado del Gobierno venga a hacerse la foto en Ondarreta. Hubiéramos preferido que viniera con un cheque para retirar las piedras».

Javier de Andrés estuvo acompañado en su visita a la playa por el subdelegado del Gobierno en Gipuzkoa, José Luis Herrador: la portavoz municipal del PP, Miren Albistur; y por técnicos y responsables del Servicio Provincial de Costas. Su comparecencia fue al grano desde el primer momento: «La competencia de Costas es la protección del litoral y de lo que estamos hablando en este caso (retirada de piedras) no es de preservación sino de un acondicionamiento para un mejor uso de la playa. Entendemos el objetivo como razonable, lo compartimos, nos parece una buena decisión para San Sebastián y, por eso, hemos autorizado esa retirada de piedras».

El delegado del Gobierno explicó, no obstante, que el permiso concedido al Ayuntamiento para retirar los cascotes es «excepcional» porque no es una medida que se adopte para la protección de la playa sino que «el objeto es estético, turístico y de un mejor aprovechamiento de la playa, algo que es muy importante, pero que no es la competencia directa de Costas». La explicación pretendía neutralizar la petición municipal de una mayor implicación de Costas en la retirada de piedras, incluso con la asunción de estos trabajos.

De Andrés explicó a continuación que el Gobierno va a participar en Ondarreta «dentro de nuestras competencias de mejora del litoral». La autorización para la retirada de piedras conlleva la obligatoriedad de recuperar arena «y eso es lo que vamos a hacer nosotros», añadió. Costas se va a encargar de depurar los 6.500 m3 de arena extraída en 2010 de la obra del parking de La Concha para verterla en Ondarreta. Estos trabajos se realizarán el próximo otoño-invierno con una arena que está depositada en la parte alta de Merkabugati (Zubieta), como informó a principios de marzo DV. Tras lavar este sedimento, que se extrajo mezclado con limos, se procederá a su vertido en la playa de Ondarreta la próxima primavera. De Andrés señaló que estos trabajos costarán a la Administración central 208.000 euros y permitirán obtener 4.350 m3 de arena limpia -«un campo de fútbol de 60 centímetros de altura»-. «El Ayuntamiento habló el otro día que va a aportar 100.000 euros, pues el gobierno de España va a gastar 208.000 euros en la faceta que nos compete que es la recuperación adecuada del litoral», concluyó.

De Andrés juzgó «complementarias» ambas labores (retirada de piedras y aporte de arena). «Veremos qué resultado tiene todo esto a lo largo del tiempo. Ojalá sea esta la solución adecuada y no tengamos que realizar más intervenciones».

La portavoz del grupo municipal del PP, Miren Albistur, criticó las palabras del primer teniente de alcalde, Ernesto Gasco, del pasado miércoles porque el Ayuntamiento no puede ignorar «su responsabilidad en el cuidado de la playa». Recordó que en el proyecto de Presupuestos municipales para 2017 el gobierno municipal «no había previsto ni un solo euro» para retirar piedras de Ondarreta. «Fue el PP quien hizo una enmienda de 100.000 euros, que fue rebajada y aprobada finalmente en la cantidad de 50.000 euros, por eso ahora no hay más dinero para retirar piedras». Albistur pidió al gobierno municipal que no eche la culpa a otras instituciones y «asuma sus propias responsabilidades porque, desde luego, este gobierno municipal no ha sido muy previsor».