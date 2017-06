«Aquel autobús 'cruzado' que acabó estrellado contra el quiosco de mi padre»

Treinta años de trabajo cara al público dan para muchas anécdotas. Sin embargo, una que Roberto Ciganda no logra borrarse de la retina es la que le ocurrió en su día, no a él, sino a su padre. Durante una manifestación en el Boulevard unos jóvenes intentaron 'cruzar' un autobús y, tras perder el control, acabaron estrellándolo contra el quiosco. «Menos mal que en ese momento tenían la puerta abierta y pudieron saltar antes de que el bus impactase, que si no, no lo cuentan».

En cuanto a las vividas en carne propia, el quiosquero recuerda ahora entre risas a aquel señor que durante una época les robaba todos los días un periódico, cuando aún se los dejaban fuera del quiosco de madrugada. «Una mañana fui antes de tiempo para ver quién era y le pillé con las manos en la masa. Al recriminarle su conducta va y me salta: «No, pero si luego vengo y se lo pago a tu madre». Con la particularidad de que mi madre llevaba ya diez años jubilada», comenta Roberto divertido.

«O ese otro que venía con el crucigrama hecho y nos pedía que le devolviésemos el dinero», interviene su mujer Vicky. Otros clásicos eran los que «nos pedían ojear un momentín las esquelas o la cartelera y luego no compraban el diario». «Hay mucho cara», sostiene el matrimonio de Errenteria.

«Los fines de semana solían ser más moviditos». Otro de los 'peros' que le ponen a su trayectoria en el Bule es que los franceses beodos que volvían de fiesta les liaron alguna, más de una vez. «Uno de ellos, por ejemplo, nos empezó a revolver todo una mañana hasta el punto de que tuvo que venir una patrulla de la Guardia Municipal. Como no paraba y estaba muy alterado, le llegaron a echar incluso espray en los ojos». Anécdotas de todo tipo para contar ahora a sus nietas.