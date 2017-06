Pérez de Palomar: «De acuerdo, para el juez ese canario no es ni oro ni plata, pero para ti...»

Nacido en Morlans. Conserje de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa. Socio desde 1977 de la Asociación Ornitológica de Egia Txori Gorria. Aficionado a los toros. Dos locales dedicados en cada uno de sus centímetros cuadrados a sus dos pasiones: las motos/ciclomotres de 49cc del siglo XX (Mobylette, Vespino) y los pájaros. La canaricultura. Más de cien aves. Charlamos en uno de esos dos trasteros llenos de vida, justo en el que tiene en los bajos de la Torre de Atotxa. El año pasado en Burlada obtuvo dos oros, una plata y un bronce. ¿Un sueño? Ser campeón del Mundo. ¿Otro más? Lograr la aclimatación perfecta de sus pájaros americanos. ¿Un placer cotidiano? Hacer la ruta de las Tres Playas en sus motillos con cambio a pedales y todos los papeles en regla. Como los tienen todas sus aves.

- Veamos, el juez del concurso de cría de canarios considera que los ejemplares que has presentado no son dignos, esta vez ni del oro ni de la plata ni del bronce. ¿Por qué?

- ¡Uuuufff! Hay o puede haber tantas razones... Pasa como en los campeonatos de razas caninas o de gatos: te pueden rechazar un canario porque si es amarillo, para ser considerado perfecto, ha de tener las uñas totalmente blancas. Si tiene una pequeña mancha negra, pierde puntos o es echado para atrás.

- Vaya

- Espera, hay más: en un canario mosaico, cuyo origen está en Holanda, en el cruce de un Cardenalito con un rojo lipocromo. O en otros, juzgarán las líneas de la máscara. Puede que en una hembra les guste su traza del ojo, fina y bien delimitada, sus hombros muy rojos, el manto blanco tiza y el plumaje apretado pero...

ROJO CARDENALITO Y Negritos de Bolivia Pájaros exóticos, joyas de la fauna andina, pasión y orgullo de sus criadores. Nombres hermosos, importancia total. Pues bien, dicen que en el llamado 'Cardenalito'está el gen que marca el factor rojo de todo canario. En cuanto al 'Negrito de Bolivia' es ave del altiplano, resistente, que extraña la Montaña en esta Europa nuestra pero que, mimada, se vuelve joya y asombro.

- ¿Qué?

- Tal vez no les haga gracia que tenga sus rémiges demasiado amarillentas y la puntuación descienda.

- ¿'Rémiges'?

- Las plumas de las alas. Se les llama así. O, simplemente, 'remeras'.

- Entendido pero por lo que los lectores habrán intuido en el titular, a ti en muchos casos no te importa que un juez considere uno de tus pájaros... ¿'defectuoso'?

- Realmente, no. Tras tantos años como criador. Tantos concursos y exposiciones, tanto como he compartido con otros aficionados a la ornitología, tanto apuntado y estudiado, ninguno de mis pájaros me es extraño. Conozco sus orígenes, en qué puesta nacieron, la genética del macho que cubrió a la hembra (y la de ésta), cuándo anillé sus patas...

- Como si habláramos de los caballos que corren mañana en el Hipódromo: 'Alcara du Bardet', nacida de 'Limpid' y 'Jupette du Barnet'.

- Exacto. O como la genealogía de los perros de grandes razas. A lo que íbamos: igual que los propietarios y entrenadores de esos caballos saben que este es mejor para carrera larga y aquel para una que exija mucho fondo, yo sé que, de acuerdo, ese pájaro mío no será medalla, pero ya tengo la puntuación del juez. Me olvidaré de los posibles premios, pero me servirán para cruces y factores.

- Sigue explicando, por favor.

- La puntuación que da el oro son 90. Pero un pájaro de 80 no es para nada 'desechable' (aparte de que, ¿desde cuándo hay seres vivos 'desechables'?). Me puede servir para obtener, según con cuál lo empareje, un grado más de color, el pico que busco, las alas, las rayas del pecho...

- Sorprendente.

- Como asombrosa es la clasificación de los pájaros dependiendo de la proporción de la melanina en sus plumas y de la presencia del 'factor azul'.

- ¡¡¡???

- Hablamos de 'melánicos clásicos': negro-bruno, ágata, bruno, isabela.

- 'Negro', has dicho 'negro', pero al igual que no existe la rosa negra nadie ha visto un canario negro.

- Es uno de los sueños de la canaricultura. Acaso sea un imposible pero ahí está la ensoñación. Y ahí tenemos los pájaros negros americanos, esos que en este local aún se están aclimatando y yo, estudiándolos.

- Comerán como emperadores.

- Todos. Dependiendo de si son pollos, si madres, si... machos que cubrirán varias hembras. Si acaban de llegar y hay que fortalecerlos. Pasta de germinados; cañamón cuando necesitan grano con grasa. Brócoli. Manzana. Pimiento. Vitamina. Proteína. Sales. Hay un momento que precisan aún más grasa (cuando son aves jóvenes y algo 'echadas para adelante')...

- ¿Y entonces?

- Les pongo una tira de tocino.

- ¡¡!!

- La devoran. Cuelgo también de la jaula unas cuerdas.

- ¿Cuerdas?

- Cuando notan la necesidad de grasa se picotean entre sí para tomarla los unos de los otros. Mejor evitarlo con el tocino. Y las cuerdas, pues eso, para que las piquen y se olviden del cuerpo de los compañeros de jaula. No hemos hablado de la jibia.

- ¿Usáis los grandes canaricultores el esqueleto de la sepia? Teníamos uno en cada jaula de jilguero.

- La mejor fuente de calcio para fortalecer el pico. Y para avivar el rojo, extractos de carofil y betacaroteno.

- ¿Toda esta pasión comenzó cogiendo pájaros en Puio con liga?

- No tendría yo más de diez años. Había una vecina en Morlans, Conchi, un poco mayor, que ya sabía bastante de pájaros. Un día me invitó a ir a cazarlos. Me fascinaron. Al poco, ya empecé a criar con dos canarios que me regaló mi padre. No sabía nada, claro, de genética o melánicos. Yo solo quería ¡pájaros! Hasta hoy. Que sueño con un terreno al aire libre. ¡Qué maravillas haría el sol en estas plumas! Cómo fortalecería la Naturaleza a estas criaturas!