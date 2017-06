Macchi: «Cuando te juegas el cuello o preparas al máximo cuerpo y mente o...»

Cerrado el Alabama de los cuencos llenos de frutas y misterios de agua y leche, paramos en el Belgrado. Nahuel venía de Madrid. Había estado en el Palacio Gaviria, joya arquitectónica recién recuperada, donde actualmente se exponen 200 obras del gran Escher, el de los universos imposibles. A la luna de Madrid, Nahuel fue también al Bogui Jazz. A oír swing. Antes de nuestro encuentro leía el libro de J. M. Bauer que dio origen al filme 'Hasta donde mis pies me lleven', una historia de supervivencia, la del soldado alemán que huyó de un gulag en Siberia.

Buen libro...

¿Sabes cuál es una de mis máximas tanto en la vida, como en la jaula, como en el día a día? Mi máxima personal y también la de toda esa gente que ha entrenado y entrena conmigo y de la que no quiero olvidarme en esta página; mi gente de la playa, la arena, los troncos. La gente de Box Training Donostia, de Cross Training entre las dunas de Gros.

De acuerdo, no los olvidamos y además algunos salen en la foto. Pero dime, esa máxima que vale tanto para Bauer como para quien comparte con vosotros jornadas de cross, entreno y playa es...

'Fortes Fortuna adiuvat '.

'La Fortuna favorece al audaz'. La escribió Terencio en un de sus comedias.

Y es el título para alguno de los vídeos que subimos a la red. Verás, yo vengo de las artes marciales. En los deportes de contacto, en los de combate, te juegas el cuello de verdad. Tan de verdad que o sales eléctrico, o sales con un físico terrible, preparado al máximo o estás muerto. O quebrado. O humillado sobre la lona o el tatami. Box, kick, judo, MMA...

Me hablas de una puesta en forma extrema, me parece.

Absolutamente. En alguna modalidad se llega a combatir durante 18 asaltos de tres minutos. ¿Imaginas?

Imagino, sí, pero ¿cómo me llevas de ese ring a esta playa?

En realidad parecen historias muy distintas pero también es cierto que casi siempre encuentras puntos de contacto entre ellas. Por un lado, cada vez hay más gente que, aún renunciando de buenas a primeras a la competición o a pelear en un ring, sí busca entrenarse desde y en la exigencia total que se le pide a un boxeador, a un luchador.

No sé si me gusta esa idea de quiero ponerme a tope de físico pero sin que me marquen la cara...

Acaso tengas razón pero piensa que muchos no pueden ni siquiera plantearse la posibilidad de una fractura, una luxación. Y no solo por su umbral de dolor (la resistencia aumenta con el entreno y la adrenalina es analgésica) sino por su trabajo, familia o responsabilidades. Pero aún así y todo...

¿Qué?

Les apasiona el temple que da el entrenamiento de boxeo. Tanto físico como mental. El espíritu se curte. Empiezas a conocer tu cuerpo, a respetar las normas, el ring, al contrario. Entiendes más y más las reacciones de tu físico y de tu alma.

Vaya y todo eso en un gimnasio que huele a cuerda, a saco, a lona, a sudor, a linimento, a pomada, a...

Hay gimnasios, centros de artes marciales, dojos magníficos, pero de pronto sentí que entrenar en cerrado, en 'indor', me agobiaba. Por otro lado, empecé a practicar el surf...

El cambio, fuerte, ¿no?

Bastante, porque descubres que te encuentras en el vórtice energético de una masa moviente y mutante que te exige te adaptes a lo que ella te exige. Y ella no es tu medio natural de mamífero bípedo humano.

Siendo esa masa 'moviente y mutante' el mar, supongo.

Exacto. El contacto con el agua es increíble. El surf demanda a quien lo practica tener fuego en el corazón.

Y algo más, mucho más.

Cuerpo sano, flexible, resistente y potente. La potencia para poder remar hacia la ola y la flexibilidad, para los giros. Un punto explosivo para ponerte en pie sobre la tabla...

En la foto estáis en la playa pero no lleváis tabla sino un tronco...

Te decía que me cansé del gimnasio cerrado y descubrí, descubrimos, todas las posibilidades que ofrece la playa para un entrenamiento real.

Suena a versión en la arena del parkour, esa disciplina que usa el mobiliario y la arquitectura urbana para correr, saltar, trepar.

Efectivamente. Hablamos de Cross Training. De aprovechar en el entreno las rocas, las ondulaciones y hundimientos de la playa. De carreras, de asaltos, de escalada. De golpear la arena dura con una gran maza.

Anda, como en las atracciones de Igeldo. O en las ferias de Semana Grande. Habrá quien se chulee de darle muy muy fuerte.

Puede, pero al poco deja de hacerlo. Insisto, la idea de nuestra preparación es también conocer tus límites (físicos y de personalidad) y, en contacto con la Naturaleza, ser un poco mejor jornada a jornada.

¿Hay sesión hoy?

Claro. A las 20 horas. Si llueve, llueve. Si es día de trópico, también. La lluvia es agua, el calor, calor. Nada más. Tampoco nada menos.