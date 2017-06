El Ayuntamiento se gastará más de 100.000 euros este año en retirar piedras de Ondarreta

El Ayuntamiento se gastará este año más de 100.000 euros en la retirada de piedras de la playa de Ondarreta. Así lo aseguró ayer el primer teniente de alcalde, Ernesto Gasco, quien reclamó al Gobierno central una mayor implicación económica con este problema «que es de su competencia porque es el que autoriza a realizar los trabajos». El edil donostiarra realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en la Zurriola, en presencia del consejero vasco de Turismo, Alfredo Retortillo, para presentar las nuevos paneles informativos sobre la práctica del surf.

Hoy comienza la temporada de playas y tanto Retortillo como Gasco auguraron un verano de «buenas perspectivas turísticas» en Euskadi y en San Sebastián en concreto. El consejero recordó que de todos los turistas que vienen de visita a Euskadi «el 20% dice tener como destino preferente San Sebastián y el 25% dice tener como destino preferente la costa vasca». Ambos mandatarios indicaron que, según las previsiones de los empresarios hoteleros, «este verano va a ser muy bueno».

La ciudad no es un destino de sol y playa, pero en este sentido tener unas playas en condiciones es un activo fundamental. «El turista viene para algo más que estar en nuestras playas, pero las playas son un recurso clave», comentó el consejero.

Lo sabe el concejal de Turismo quien explicó los esfuerzos que está haciendo el Ayuntamiento por que los arenales estén en las mejores condiciones. Explicó que el problema de eliminar las piedras de Ondarreta no solo ha costado un montón de horas de trabajo, para elaborar los informes que avalen la actuación municipal y sirviesen para convencer al Servicio de Costas, sino que va a suponer un fuerte desembolso para las arcas municipales.

La primera semana de intervención con el alquiler de una despedregadora va a suponer un coste cercano a los 50.000 euros, una cantidad que se volverá a gastar en julio cuando está previsto volver a realizar una segunda fase de extracción de áridos. «Será otra semana más de retirada mecánica de piedras, en la que se actuará de noche, para no molestar a los usuarios de la playa, y en los momentos de marea baja». Para costear estas labores, Mantenimiento Urbano «ha tenido que echar mano de una una partida que teníamos para otros fines», apuntó Gasco. Y es que en total el coste de la semana de retirada de piedras de mayo y el de julio «será de más de 100.000 euros».

El concejal de Turismo no dejó pasar la oportunidad de reclamar al Gobierno central que arrime el hombro y «pague parte de los trabajos», y no se limite a otorgar la autorización pertinente para llevarlos a cabo. Gasco manifestó, en alusión a los acuerdos presupuestarios PNV-PP en Madrid, que «no estaría de más, ahora que hay acuerdos que tanto se anuncian, que se recibiera la colaboración del Estado» en esta materia. El concejal indicó que «lo lógico» es que la retirada de piedras de la playa de Ondarreta se llevase a cabo por Costas «mediante una partida en los Presupuestos Generales del Estado», como se hace para retirar piedras de «las playas andaluzas o del Levante».

El Ayuntamiento entiende que si Costas quiere trasladar arena a Ondarreta de la que se sacó en 2011 de la obra del parking de La Concha puede hacerlo -ese material se almacena en Zubieta-, pero considera que lo prioritario antes de volcar más sedimento en Ondarreta es retirar los cascotes que tarde o temprano seguirán saliendo a la superficie.

Montado en la ola de las demandas al Gobierno central, Gasco no perdió tampoco la oportunidad de sacar a colación el proyecto de la pasarela de Monpas, paralizado por el ejecutivo de Bildu en la legislatura pasada cuando el Ministerio de Medio Ambiente se disponía a iniciar los trabajos de construcción. El primer teniente de alcalde dijo que es «una pena» que el litoral urbano donostiarra no haya culminado el paseo entre el Peine del Viento y la punta de Monpas «pasando por las tres playas». «Yo sigo reclamando y pidiendo como teniente de alcalde que el paseo continúe y que se construya la pasarela de Monpas», que está convencido que será «un nuevo hito» donostiarra. Gasco recordó que el diputado socialista por Gipuzkoa, Odón Elorza, también lo ha solicitado mediante «una enmienda particular a los Presupuestos Generales del Estado».