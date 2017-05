El Etxarri, punto y seguido

Jesús Etxarri Chocarro, un navarro de Allo y residente en Gros, se fijó en un bar disponible en el barrio loiolatarra y entró con la familia en el negocio. La falta de experiencia la completó con la contratación de dos camareros profesionales, que durante las jornadas de trabajo, le encarrilaron en el oficio que se ha mantenido abierto hasta hoy, 31 de mayo, bajo la dirección de su esposa Kontxi.

Jesús falleció el 12 de abril del año pasado a los 66 años. Le había prometido a su esposa, madre de sus cuatro hijos y compañera, que esperaría a su jubilación porque, según sus palabras, «lo empezamos juntos y lo terminamos juntos». No pudo ser; la salud le jugó una mala pasada y le ha impedido cumplir la promesa.

En el bar Etxarri, situado en el centro del barrio, en Sierra de Aralar, siempre tuvieron claro que la primera hora del día era la mejor, y eso hacía que Jesús estuviera con la cafetera encendida puntualmente a las 5,30 horas, cada mañana, sin excusa. Ahí empezaba un reguero de madrugadores. Unos paraban antes de llegar a sus lugares de trabajo, otros con el sueño cambiado también tomaban su primer café, copa o desayuno.

Loiola tenía una calle principal de doble sentido, que dejaba sitio para parar cinco minutos y seguir. Hoy los ritmos han cambiado, pero la hostelería sigue siendo la madrugadora. Aunque un poco más tarde, a las 6 de la mañana, siguen los madrugadores, los que reclaman uno de sus periódicos, dos DV y un diario deportivo, que hacen que todas las mañanas haya cola para su lectura. «El rabillo del ojo echa humo», afirma Kontxi. Ella tiene buena mano para la cocina, y recuerda orgullosa cómo sus callos eran degustados por clientes que venían de otras localidades. No dudaba en darles la receta. También es poseedora de varios premios al 'mejor pintxo de setas' en las jornadas micológicas que se organizan en el barrio. Su tortilla de patata es otro de sus reclamos, tanto que cualquier cliente puede dar fe de ello.

El bar, su vida

El bar se llamó en sus inicios Leku-Eder. Con la llegada de Manolo fue 'La Cepa Riojana'. Y con Jesús fue el 'Etxarri', su primer apellido. Jesús le imprimió su carácter, y ello le llevó a hacer del bar su vida. Allí tenía a sus amigos y todo lo que quería. Tenía buena mano y buena palabra para todas las situaciones.

Hoy, Kontxi tiene mil y una anécdotas. Recuerda con mucha pena el asesinato de Ramón García, en el atentado que acabó con su vida, en la misma puerta del bar.

Si en algún establecimiento había porras deportivas, era en éste. «Teníamos de todo, y muy concurridas; sobre todo ciclistas». A petición del dueño de la cafetería Gurea, José Calvín, la porra futbolera que llevaba les fue traspasada cuando cerraron.

Durante el último año, el negocio lo ha llevado Kontxi, su viuda. Con ayuda de su familia, esta egiatarra ha seguido hasta hoy, cuando ha decidido dar un giro a su vida, dedicarla a disfrutar de la familia y de todo aquello a lo que no ha podido dedicar el tiempo necesario. Seguro que ahora lo consigue, porque ganas y aficiones no le faltan. Ha colaborado como una más formando parte de numerosos grupos del barrio. Kontxi estuvo presente allí donde las horas le dejaban, pero después de contar que participaba en el coro, carnavales, caldereros, tamborrada, y además se implicaba como negocio en aquello que se podía permitir, se supone que entretenimiento no le va a faltar.

El Etxarri deja atrás su buen número de amigos, de clientes que siempre les han apoyado con su presencia, a los que les estará siempre muy agradecidos, así como a un barrio que acogió desde el primer día a dos vecinos, de Gros y Egia, que aterrizaban en Loiola esperanzados. Sabían que Loiola era un buen barrio, con gente muy noble, y prueba de ello es que no olvidarán las mil historias vividas. Cuenta y no para. Recuerda emocionada, cuando Jesús falleció, cómo le llenaron de velas la puerta del bar, en muestra de acompañamiento y apoyo.

Hoy, día 31, a las siete de la tarde, quiere reunir a todos sus clientes y amigos para despedirse formalmente. Kontxi afirma que deja el negocio en buenas manos. Josetxo Uria, un conocido del barrio, con oficio en la barra, va a tomar las riendas a partir del primero de mes. Kontxi espera la misma acogida que les tributaron a ellos hace 37 años.