De Estados Unidos a Lerma para el Campeonato Estatal

Olarra no tiene tiempo para descansar. Aunque si hay un campo de golf de por medio no le importa en absoluto prescindir de su tiempo libre. Tras su regreso a Donostia, la jugadora donostiarra se desplaza hoy mismo a Lerma (Burgos) para disputar el Campeonato de España. «No voy con ninguna expectativa, pero soy consciente de que estoy jugando bien. Me veré las caras con una compañera de los Gamecocks de Málaga que vive conmigo en Columbia y que tiene muy buen golpe. El próximo 10 de junio me voy al British y después, sin pasar por casa, nos vamos a disputar el Interterritorial, que se juega en León. En agosto tengo que volverme a Columbia puesto que allí empiezan antes las clases».

Cualquier deportista, sea de élite o no, tiene guardado en su mente algún sueño o título con el que alzarse en un futuro cercano. Con Olarra no iba a ser diferente. «Lo tengo claro. En este último año que me queda en Estados Unidos, me gustaría ganar allí algún título en individual. Durante este último torneo, en la Liga Universitaria, lo tuve bastante cerca, pero me lié yo sola y terminé en la décima posición».