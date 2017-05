1952. Con las cabinas cerradas, «se desnudan en plena playa»

Si en 2017 ya hemos pasado unos días de mucho calor, también hace 55 años se adelantó el verano. El San Sebastián de 1952 lucía a estas alturas de mayo extrañamente veraniego, para desesperación del redactor de 'Sirimiri', que ya no sabía cómo referirse a la meteorología.

«Como persiste el tiempo veraniego, seguiremos repitiendo el disco. No tenemos la culpa; y lo peor es que tampoco disponemos de otro disco, pero es que también el sol lleva días sirviéndonos el mismo, porque no tiene otro de repuesto (...). ¿Cómo se puede decir de otra manera que ayer hizo un día estupendo?».

El verano adelantado suponía otro problema más grave. Con las cabinas de la playa aún cerradas, se corría el riesgo de ver a algún bañista cambiándose al aire, lo que ahora no será escandaloso, pero en 1952, sí.

Escribía al respecto Txibirisko en el DV del 30-V-1952: «Baja estos días mucha gente a la playa, extranjeros y españoles, y como no debe haber cabinas abiertas, se desnudan, se visten, se arreglan en plena playa, a la vista del paseo de la Concha, y eso hace feísimo, así como la playa llena de las ropas que se quitan. ¿No podrían habilitarse algunas cabinas? No se puede prohibir que la gente se bañe, y no se puede prohibir que la gente se desnude en plena playa si no hay dónde hacerlo; por eso pedimos que se habiliten algunas cabinas y... que se limpien un poco las playas de la Concha y Ondarreta, que están en el más lamentable estado y en ellas hay de todo».

El «de todo» parecía referirse a basuras, que no a piedras. Claro que el «lamentable» estado de las playas no se apreciaba desde el monte Igeldo, a donde había ido el colaborador de DV Ángel Azcona a ver anochecer. Describía luego la estampa en la edición de hace 55 años.

«A todo lo bueno se acostumbra uno muy pronto y desde hace días disfrutamos de la maravilla de ellos como si fuera la cosa más natural de nuestro clima y hubiésemos vivido siempre bajo este cielo azul (...). Junto al pueblo de Igueldo contemplo la majestuosa quietud del Cantábrico, sobre cuya tersa superficie las pequeñas embarcaciones pesqueras cobran sus redes repletas de anchoa. Desde un alto se deja ver la bahía, enmarcada en uno de los más deliciosos panoramas que la Naturaleza pueda brindarnos. Muchas veces nuestros ojos lo admiraron y cada vez que lo hacemos sentimos más profundo contento e íntimo orgullo de haber nacido en este pueblo».

Donostia vivía un verano adelantado y había quien se quejaba en DV, si quieren con un punto de machismo, porque en unos meses apenas podrían ver ojos femeninos.

«Al llegar el buen tiempo la mayoría de las mujeres llevan gafas de sol. No es que en invierno dejen algunas de ponérselas, ni que los hombres no se las pongan ahora. Es que ellas ya no se las quitarán. Y no saben lo que se pierden y lo que les hacen perder a sus admiradores. Estos no podrán recrearse en la contemplación de los ojos bonitos; y ellas han de ver todo nublado, ahora que hace un sol de bendición, como si no tuvieran bastante con la ración invernal. Pero es la moda y hay que seguirla, ¡no faltaba más!».