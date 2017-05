Eneko Goia: «Ahora tenemos estabilidad para que los proyectos salgan adelante»

A Eneko Goia (Donostia, 1971) nunca se le habían pasado dos años tan deprisa como los que lleva de alcalde, un mandato «intenso» en el que ha tenido que lidiar con problemas y dificultades de mayor o menor calado. Así los ha vivido.

- ¿Qué balance hace de esta primera mitad de legislatura?

- Hemos sentado bases sólidas para que la ciudad coja velocidad de crucero. Sobre todo en algunos proyectos en los que hemos trabajado con dedicación y que esperamos vayan viendo la luz en la segunda mitad de la legislatura. Hemos dotado al Ayuntamiento de estabilidad y creo que es bueno porque se echaba de menos, precisamente, para lograr que determinados proyectos se puedan aprobar y desarrollar. Desde ese punto de vista, el balance es positivo sin ningún tipo de duda.

«En dos años hemos sentado bases sólidas para que la ciudad coja velocidad de crucero»



«El turismo está en alza, pero no debemos caer en exageraciones sobre la masificación»



«Arroka es un ejemplo de cómo la participación ciudadana desactiva debates sin base real»



«¿El Tambor de Oro? Me gustaría que no hubiera pasado, pero no me arrepiento de nada»



«Somos un gobierno formado por dos partidos. Es normal que no opinemos lo mismo»

- ¿Está entonces la ciudad mejor que en 2015?

- Sí. Radicalmente, sí. Es verdad que la crisis económica atraviesa un momento diferente. Hay que ser justo y decirlo, independientemente del color político del gobierno municipal. Pero no es menos cierto que Donostia tiene ahora un Ayuntamiento que acompaña su estrategia como ciudad, que empuja e impulsa actuaciones con decisión para hacerla más competitiva y que pueda avanzar en determinados campos. En eso hay un cambio notable. Y no solo porque tengamos mayor estabilidad, que también, sino que creo que el actual equipo de gobierno tiene un proyecto mucho más claro y definido que el anterior.

- Han arrancado las obras de Anoeta, las de la incineradora, hay partidas presupuestarias para la futura cárcel de Zubieta...

- Sin olvidar Txomin Enea, que es una realidad en ejecución y cuando entramos era una grandísima incógnita. Tuvimos que emplearnos a fondo para desbloquear una situación complicada, pero hoy en día las licencias y las obras son una realidad.

Y Eskuzaitzeta, más allá de la incineradora, también es una realidad con la ubicación de la primera empresa, Zardoya Otis. Veremos la pasante del Topo echar a andar este mismo año y la estación del TAV es asimismo inminente: Donostia será la primera capital vasca con proyecto de ejecución.

- No quedará nada para la próxima campaña electoral...

- Siempre queda, siempre queda. Quedarán las cosas que no hayamos sido capaces de terminar porque un periodo de cuatro años dura lo que dura y no da para todo. Para proyectos de envergadura es un plazo no demasiado grande. También quedarán los nuevos proyectos que soñemos e imaginemos para seguir desarrollando la ciudad. Esto no para. No puedes pensar que has llegado a tu punto de destino porque eso te hace quedarte atrás. Hay que plantear nuevo retos siempre.

- San Sebastián está de moda como destino turístico y corre el riesgo de morir de éxito. ¿Es el problema más urgente que atender?

- Es una cuestión que hay que atender, eso está claro, pero no soy partidario de caer en exageraciones. Los datos comparativos con otras ciudades con las que a veces nos medimos de forma errónea nos muestran que la situación de Donostia es buena y al alza, pero todavía está lejos de escenarios de masificación que conocemos en otros lugares. Esto quiere decir que resulta más oportuno que nunca que la reflexión la hagamos ahora. Sabemos lo que pasa en otros sitios y merece la pena que nos detengamos, veamos cuál es nuestra realidad, el horizonte al que queremos llegar, qué efectos negativos podemos sufrir y cuáles queremos evitar. Hasta ahora, nuestra obsesión era la atracción y la promoción a toda costa, pero hoy en día nuestro deseo es que la gente que pueda venir encuentre aquí un destino de calidad y una ciudad de verdad, en la que viven y trabajan sus habitantes. También tenemos sobre la mesa la regulación relativa a las viviendas de uso turístico, la Parte Vieja... Estamos inmersos en el debate, la planificación y el diseño de toda esta estrategia.

- ¿Es posible controlar un fenómeno como el de los pisos turísticos?

- Hay que hacer un intento por controlarlo. En este Ayuntamiento, además de dotarnos de una normativa adecuada, también debemos plantearnos los medios que destinamos a hacerla cumplir. Porque ahora contamos con los mismos medios que hace cinco años y, sin embargo, la situación no es la misma.

- Parece haberse despertado una conciencia social sobre la importancia de proteger el patrimonio. ¿Está haciendo lo suficiente el gobierno municipal para evitar la destrucción de edificios históricos?

- Desde que tengo uso de razón, el patrimonio ha sido un tema polémico en esta ciudad. Nunca parece que se alcanza un punto de equilibrio adecuado en cuanto a su protección, o al menos para algunos. Nosotros nos hemos hecho eco de esas inquietudes, que ya existían en anteriores legislaturas, y hemos abierto la revisión del Peppuc. Es verdad que se han producido derribos que no nos han hecho gracia, como los de Miracruz 19 o determinadas villas de Ondarreta, pero eran inevitables. Y lo digo como máximo responsable y persona que debe actuar en beneficio del Ayuntamiento y no tomando decisiones que le perjudiquen. Con nuestro ordenamiento en la mano, salvo que hiciéramos una temeridad o una insensatez, oponerse no tenía más recorrido. Lo que se busca con la revisión del catálogo es evitar que se produzcan más situaciones como estas. Al 100% va a ser prácticamente imposible porque siempre habrá diversidad de pareceres entre lo que debería ser y lo que es, pero la clave es encontrar un equilibrio y no caer en el exceso. Una ciudad con una protección excesiva nos puede llevar a un escenario de insostenibilidad y eso tampoco es deseable. Hay que buscar el equilibrio entre el uso de los edificios que tenemos y la protección razonable del patrimonio para que uno no entorpezca a la otra.

- ¿Es el Bellas Artes el paradigma del exceso de celo?

- Para mí, sí. He manifestado varias veces públicamente que no estaba de acuerdo con la decisión del Gobierno Vasco de declararlo bien cultural. El Ayuntamiento mantiene desde un principio el grado de protección C, que da un punto de equilibrio interesante para poder viabilizar el edificio garantizando la preservación de sus principales elementos. Eso es lo que hay que buscar.

- La consulta sobre los usos taurinos de Illunbe ha topado con un nuevo escollo y ya solo la mitad del gobierno municipal mantiene el empeño en realizarla...

- Aprobamos un reglamento de consultas ciudadanas por unanimidad la pasada legislatura y establecimos que si más de un 5% de los habitantes nos piden realizar una consulta sobre algún tema, debemos darle curso. Más que un empeño, es nuestra obligación tratar de buscar la manera de que se haga. Por coherencia, también. Desgraciadamente, a día de hoy eso no puede ser así porque hay una carrera de obstáculos que nos impide cumplir lo que más de 9.000 donostiarras nos pidieron. Yo no me rindo, pero no porque yo tenga especial empeño en que se haga una consulta, sino porque sigo creyendo que aquel reglamento tiene aún validez política para el Ayuntamiento.

- ¿Será posible cumplir el compromiso de realizar la convocatoria antes de que termine el año?

- No lo sé. En este momento no es fácil. No nos han dejado muchas opciones, la verdad.

- La oposición siempre ha criticado la bicefalia del ejecutivo. ¿Se han acentuado las diferencias entre PNV y PSE con temas delicados como el frontón de Arroka, la ordenanza de terrazas o el propio recurso al Supremo por la consulta taurina?

- No. Somos un gobierno de coalición formado por dos partidos políticos distintos. Y es lógico y normal que no opinemos lo mismo de todos los temas. De lo contrario, no tendría sentido que nos presentáramos como dos partidos a las elecciones. Me sorprende que la oposición diga que discrepamos. ¿Y? En democracia, eso es normal. Lo importante es que somos capaces de encontrar modos de llegar a acuerdos para sacar adelante esos temas.

- ¿Se alejarán sus posiciones a medida que se acerquen las próximas elecciones?

- Por mi parte, no. Si alguien quiere hacer eso porque la estrategia le puede beneficiar, no lo podré evitar. Pero tengo claro que mi práctica seguirá siendo la misma, basada en el acuerdo de gobierno.

- ¿El resultado de la votación sobre el frontón de Arroka refleja que la asociación vecinal no tenía suficiente representatividad?

- Probablemente. Es un ejemplo claro de cómo se puede utilizar la participación ciudadana para desactivar debates que no tienen base real. Había una serie de ciudadanos que opinaban que había que mantener el frontón y se ha visto que había más vecinos que defendían justo lo contrario. En lugar de eternizarnos con una discusión sobre un tema tan centrado en un ámbito concreto, hemos solucionado de forma civilizada un debate que tenía elementos de crispación. Y sé que ha costado muchísimo, pero tenemos que aprender a hacer esos ejercicios democráticos de debatir naturalmente y decidir.

- El Tambor de Oro quedó desierto. ¿Se arrepiente de algo?

- De nada, en absoluto. Porque aunque me gustaría que no hubiera pasado, las cosas han pasado como han pasado y yo tengo la tranquilidad de que creo haber hecho lo que tenía que hacer. Como ciudad no me gusta dar ese espectáculo, pero cuando suceden cosas así uno es responsable de su parte, no de todo. Y actúa en función del margen de maniobra que puede tener. Y dentro del margen de maniobra que tenía, no me arrepiento de nada. Así de claro.

- ¿El año que viene habrá Tambor de Oro y su nombre convencerá a la mayoría?

- Espero que sí. Es lo que procuramos cuando planteamos una nueva forma de elegirlo.

- ¿Cuáles son los principales retos de la ciudad a medio-largo plazo?

- La recuperación económica, porque aunque los últimos datos de PIB y desempleo hablan de mejoría, todavía son peores que los de otros países europeos. Y el envejecimiento de la población, una cuestión que debemos interiorizar y abordar.