Ernesto Gasco: «Hemos aportado experiencia, compromiso y proyectos estratégicos»

El portavoz de los socialistas donostiarras, Ernesto Gasco (San Sebastián, 1963), reivindica la labor de su partido en el gobierno de coalición con el PNV al aportar «experiencia, compromiso con la ciudad y el impulso de proyectos estratégicos».

- ¿Se le ha hecho largo o corto los dos primeros años del mandato?

- Cuando uno está en el gobierno de la ciudad y vive con tanta intensidad todos los temas, se hace corto. A uno le gustaría que los días tuvieran 26 horas y las semanas 8 días para intentar llegar a solucionar todos los problemas. Pero es una satisfacción ser miembro del gobierno de esta ciudad tan maravillosa.

-¿Un rasgo definitorio del gobierno de coalición PNV-PSE?

-Su pluralidad. Yo creo que eso es un valor. El PSE ha aportado experiencia, compromiso con la ciudad y ha puesto en marcha nuevos proyectos estratégicos. Quiero resaltar algunos que tienen la marca del PSE: la eliminación del viaducto de Iztueta, la boulevarización de Loiola, y la llegada del Topo-Metro a los barrios de Intxaurrondo, Altza, Loiola y ahora a la Universidad.

-Usted es partidario de que haya toros en Donostia. El Consejo de Ministros desautorizó la consulta sobre los usos taurinos de Illunbe, y el Ayuntamiento presentó recurso de casación...

-Nosotros no apoyamos el recurso. Hay dos líneas claras en este tema. Nosotros no somos prohibicionistas, creemos en la libertad y en el respeto a todas las formas de disfrutar las fiestas, y en segundo lugar creemos que hay que actuar dentro de la ley. Y la ley es muy clara, impide hacer esa consulta en concreto y, por tanto, el recurso solo llevará a la frustración.

-En Amara Viejo los vecinos decidieron en un proceso de participación eliminar el frontón y en Amara Berri votaron contra ubicar un aparcabicis bajo el subterráneo de Carlos I ¿se van a someter a consulta más decisiones?

-No lo sé, de momento en los dos procesos los socialistas hemos interpretado bien el sentir de los vecinos porque opinábamos como ellos. Ya se verá si tiene que haber más procesos. Pero los ciudadanos nos trasladaban que no quieren que les remitamos los problemas que los políticos no sabemos resolver. Los políticos tenemos que posicionarnos y resolver. Y, en el caso de que la ciudadanía quiera hacer una consulta, escuchar. Pero en ningún caso no opinar y trasladar a la ciudadanía una responsabilidad que es nuestra.

-¿Cómo planea hacer sostenible un turismo que crece y crece? Aumentan los visitantes, los hoteles, los apartamentos ¿se le están marcando las costuras a la ciudad?

-La pregunta es buena, pero creo que el debate es qué ciudad queremos. Y como teniente de alcalde digo que queremos una ciudad que sea la Donostia que todos conocemos, caracterizada por cuatro elementos clave: la calidad de sus servicios, la posibilidad de disfrutarla y vivirla agradablemente, una ciudad abierta a las nuevas tecnologías, a la modernidad y al mundo, y una ciudad que genere actividad económica y empleo. El nuevo plan director de turismo ya no apuesta por crecer sino por conservar la calidad de la ciudad y de nuestros servicios turísticos.

-Las obras del Metro comienzan este otoño y las de la estación del TAV el año que viene ¿cómo van a cambiar estos medios de transporte el modo en que nos moveremos?

-La conexión del TAV supondrá un antes y un después. San Sebastián no va a ser la misma. Burdeos, Toulouse, Valladolid o Zaragoza van a estar a dos horas, lo que nos va a situar en el epicentro de una eurorregión de gran magnitud, que incluirá la capital aeronáutica, la capital del vino, y la capitales de la fabricación de coches (Opel y Fasa Renault).

-También comienzan las obras de la incineradora, del estadio de Anoeta y en unos meses podrían arrancar también las obras de la nueva cárcel ¿Se ponen los cimientos de una nueva ciudad?

-La serenidad y la responsabilidad que el PSE ha dado, junto con el PNV, a todo el entramado institucional vasco ha permitido acabar con los vaivenes. Había que agarrar el toro por los cuernos y tomar decisiones de verdad. Debatir esta muy bien, pero llega un momento en que el debate tiene que terminar y hay que tomar decisiones. Para eso eran necesarios gobiernos fuertes y estoy muy orgulloso que todos estos proyectos estratégicos se estén haciendo con gobiernos donde el PSE es determinante.

-Pues la oposición acusa a PNV y PSE de ser dos gobiernos paralelos sin coordinación, como en el asunto del Tambor de Oro ¿Es así?

-Tenemos diferencias, pero la ciudad va muy bien. Si la oposición quiere que vaya mejor, lo que debe hacer es plantear objetivos.

-¿Se pudo aprovechar mejor la Capitalidad Cultural Europea?

-Mi opinión es de una cierta tristeza porque no supo conectar con el alma donostiarra, no supo involucrar a los donostiarras. Todos esperábamos otra cosa.

-En plena revisión del Peppuc, una sentencia obliga a reconsiderar la protección otorgada al Bellas Artes por el Gobierno Vasco ¿En el Ayuntamiento se han pasado o se han quedado cortos con la defensa del patrimonio realizada en los últimos años?

-El Ayuntamiento tomó una decisión sensata otorgando al edificio un grado C. Lamentablemente, la del Gobierno Vasco fue desacertada. En el Bellas Artes, como en otros temas, hay mucho tiempo perdido. La única solución para el edificio es dialogar, acordar y buscar una solución razonable con su propietario. Puedo entender que no satisfaga a todos los ciudadanos, pero lo peor de todo es el abandono del inmueble.

-¿La ampliación comercial de Illunbe y la de Garbera perjudicarán al pequeño comercio?

-El pequeño comercio tiene otros problemas que no son Garbera e Illunbe. Es la amenaza de la compra digital. Esto deslocaliza la economía y el empleo, por eso hemos hecho una apuesta para tener un comercio urbano singular, por continuar con el clúster de la moda, donde incorporaremos la joyería y la orfebrería, para que San Sebastián siga siendo una ciudad de referencia donde se distinga la calidad del diseño y donde surjan nuevos valores.

-¿Acabarán esta legislatura con el problema de las piedras en Ondarreta?

-Bueno, el propio Aranzadi estima que deberemos trabajar 4 años. Pero dentro de dos años, habremos dado pasos de gigante. Es otro tema donde la falta de diálogo institucional, el enconamiento, el no hacer nada propio de la legislatura pasada, ha pasado factura. Ahora se está trabajando y por fin se actúa. A veces nos equivocaremos, pero es mejor actuar y avanzar que no quedarse de brazos cruzados.

-¿Qué le pediría a Rajoy, qué a Urkullu y qué a Markel Olano?

-A Rajoy le pediría la pasarela de Monpas. Y lamento que el pacto PNV-PP se haya olvidado de este objetivo, mientras Bilbao y Vitoria han sacado muchísimas más partidas en el Presupuesto. Al gobierno de Urkullu le pediría que apueste por la pasante ferroviaria y la desarrolle desde Altza a Pasaia y Errenteria. Y a Markel Olano le voy a pedir que firme un convenido para que la Diputación colabore con la ciudad referencia en ciencia e innovación, que es San Sebastián, y también que reforme la rotonda de Martutene y haga los enlaces de Marrutxipi para resolver los problemas del polígono 27 y de Carlos I, que se merece una solución integral para todo el barrio de Amara.

-¿Va a invitar a Pedro Sánchez a la próxima tamborrada?

-Por supuesto, siempre he sido de Pedro Sánchez. Hay gente que se sorprende, pero le apoyé desde el principio, soy amigo personal suyo, he tenido comunicación con él en sus momentos más duros, y cuando lo ha pasado muy mal me ha llamado, he hablado con él. Creo que en este momento es la esperanza del PSOE.

-¿Se presentará a las primarias del PSE para disputar a Goia la alcaldía en las elecciones municipales?

-Primero quedan dos años por delante muy interesantes. Creo que todos los concejales socialistas tienen un alto nivel, han sabido lidiar tareas complicadas y su acción es determinante para la marcha de la ciudad. Pero que no le queda ninguna duda que el PSE se presentará para ganar las elecciones.