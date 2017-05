Almirall: «El gobierno municipal está cada vez más lejos de las necesidades de los ciudadanos»

La portavoz de EH Bildu, Amaia Almirall (Donostia, 1962), lamenta que las personas ya no estén «en el centro de las políticas sociales» del Ayuntamiento como la pasada legislatura y critica la disparidad de criterios entre los dos socios de la coalición de gobierno en asuntos «fundamentales para el presente y el futuro» de la ciudad.

- ¿Qué balance hace de estos dos años de legislatura?

- Podemos resumir que el gobierno municipal se dedica a pensar en cuatro privilegiados y cada vez está más lejos de las necesidades de la gente. De todas sus promesas solo ha cumplido un 17% y, por lo que vemos en los presupuestos, los asuntos sociales han pasado a tercera división. Eso tiene consecuencias en el día a día.

- ¿Está entonces la ciudad peor que en 2015?

- Para esos pocos privilegiados, está mejor. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno municipal en cuestiones urbanísticas que afectan a los ciudadanos? En Sagüés decían que iban a hacer, pero lo han dejado en nada. Los Viveros de Ulia se van a convertir en ladrillo pese a la oposición de la gente. Y Kortxoenea lo tiraron y ahí sigue el solar, con cuatro escombros, que no es ni lo que era ni parece que vaya a ser nada. La vivienda es un problemón que se está agudizando con el auge de los apartamentos turísticos, fenómeno ante el que no se están tomando medidas.

- ¿Es el riesgo de masificación turística el problema más acuciante?

- Quizás sea el más visible. La saturación se percibe en las calles y cualquiera que se acerque al Centro, la Parte Vieja o algunas zonas de Gros lo puede comprobar. El turismo es siempre una oportunidad, pero debe servir para distribuir la riqueza, no para llenar el bolsillo de cuatro.

- Uno de los retos de la nueva ordenanza de pisos turísticos es descentralizar la actividad. ¿Comparte EH Bildu esta premisa?

- Entendemos que es importante diferenciar zonas porque la problemática no es la misma. Hay que hacer un trabajo a fondo y con perspectiva, ya que hay barrios que todavía no están saturados pero lo estarán si no se toman medidas. En esto ocurre como en tantos otros temas: el gobierno municipal informa a los periodistas, no a la oposición. Digamos que su mayor virtud no es la comunicación. Nos ha anunciado algunos titulares que están muy bien, pero lo que definen los cambios normativos es la letra pequeña y esa no la conocemos. Con la ordenanza de terrazas pasó lo mismo: un día dijeron que iban a cambiar algunos artículos y al siguiente, que no. Cuando se llega a la letra pequeña, lo que realmente quieres cambiar, resulta que ni dentro del propio gobierno municipal están de acuerdo.

- Tras el primer año de legislatura denunciaron la bicefalia del gobierno municipal. ¿Creen que las diferencias entre PNV y PSE se han acentuado desde entonces?

- Esos problemas de egos que parece que hay no son buenos. Corresponde al alcalde llevar el liderazgo del gobierno en su conjunto. Lo que sí vemos y es notorio, es que hay una descoordinación dentro del ejecutivo. Preguntas por un tema y te remiten a otro concejal. Si hacemos una pregunta, nos tienen que dar una respuesta. Porque esa respuesta es para la ciudadanía, no para nosotros. Ustedes verán cómo se explican ante la ciudad. La descoordinación es parte del día a día.

- Una crítica recurrente a EH Bildu es no haber hecho en cuatro años lo que ahora exige que se haga en dos...

- A eso podemos contestar tranquilamente que el PSE tuvo 20 años para hacer ese montón de cosas a las que difícilmente se les puede dar la vuelta en cuatro años. Dos décadas en las que también compartió en más de una ocasión gobierno con el PNV, no lo olvidemos. Bildu desempeñó funciones de gobierno en una situación muy crítica para la ciudad. En estos momentos tenemos 60 millones más que hace dos años. Del 2008 al 2011 había 100 millones menos. El gobierno actual tiene en sus manos 40 millones más que el pasado año y un escenario económico muy diferente. Se encontró las cuentas saneadas, sin deber nada a nadie. El quid de la cuestión es, ¿qué está haciendo con ese dinero? Ya le habría gustado a Juan Karlos Izagirre haber gobernado en las circunstancias actuales. Con esos 100 millones más hoy se podrían hacer muchas cosas, seguro, pero sin ellos hicimos la más importante: poner a las personas en el centro. Bildu empleó los recursos de que disponía en atender necesidades sociales de especial urgencia y dejó en segundo plano asuntos más materiales, que quizás se ven más pero son menos importantes.

«Lo del Tambor de Oro fue bochornoso, lo peor de la legislatura. Goia no estuvo a la altura»



«El alcalde debe liderar el ejecutivo, pero la descoordinación es parte del día a día»

- ¿El desenlace del proceso sobre el frontón de Arroka es un triunfo a una derrota?

- Nos queda la sensación de que es una victoria para Donostia. Primero, fuimos capaces de recoger una demanda que había en Amara Viejo y de canalizarla. Reconocemos que el gobierno municipal actuó ahí en consecuencia y bien. Se ha puesto en marcha un modelo, siempre mejorable, que en el futuro se puede volver a utilizar para cuestiones de este u otro tipo. Ojalá se hubiera hecho lo mismo con Viveros, donde no quisieron pese a contar con el beneplácito del Consejo Social. Consultar siempre es bueno, un ejercicio con efectos positivos en todos los sentidos.

- El gobierno municipal ha mostrado empeño en convocar la consulta sobre los usos taurinos de Illunbe.

- Parte del gobierno. Conviene recordar que el último recurso judicial ha salido adelante porque en esta ciudad son posibles otras mayorías.

- ¿Qué ha sido lo peor de la legislatura hasta la fecha?

- Lo del Tambor de Oro fue bochornoso, sobre todo por la proyección que ha tenido. Estás trasladando fuera una imagen un poco penosa. Desde el principio dijimos que echarle la culpa al reglamento era como echársela al empedrado. Con la misma normativa puede haber discusión sobre qué candidato gusta más o menos, pero no sobre la idoneidad del propuesto. Izagirre lo entregó durante cuatro años y no hubo problemas. Una vez más, Goia no supo liderar ese trabajo que hay que hacer dentro y fuera, con los grupos políticos, los representantes privados... No estuvo a la altura.

- ¿Y lo mejor?

- Valoramos positivamente el compromiso de hacer la consulta sobre toros y haber sido capaces de sacar adelante la del frontón de Arroka. Creemos que, en determinados momentos, como oposición hemos puesto algunas cuestiones en la agenda del Ayuntamiento. Por ejemplo, el turismo, un problema que hace un año se nos negaba y que ahora reconoce hasta el propio equipo de gobierno. Lo valoramos positivamente no porque nos tengamos que poner una medalla, sino porque conseguimos que el gobierno municipal actúe en consecuencia.

- ¿La revisión del Peppuc es otro logro de la oposición?

- La protección del patrimonio no es una preocupación solo de EH Bildu, sino de muchas asociaciones y personas de ideología diversa. El encanto de Donostia está en su conjunto, pero si vas quitando piezas y piezas... Lo peor es que la destrucción de edificios históricos suele hacerse para que una inmobiliaria o inversor llene sus bolsillos, no en beneficio de la ciudadanía. Es importante cuidar, sensibilizar y sobre todo conocer, porque lo que conoces lo quieres y lo que quieres, lo cuidas. Aquí muchas veces no valoramos lo que tenemos y en eso el gobierno municipal debe dar ejemplo, algo que no siempre hace. El Peppuc se va a revisar y lo primero que hay que pedir es que no sea a la baja.