Albistur: «El gobierno anuncia cosas que o no se hacen o tardan en ponerse en marcha»

Miren Albistur (San Sebastián, 1977) cumplirá en julio diez años trabajando en el Ayuntamiento. Ocho como asesora del Partido Popular, y estos dos últimos como concejala y portavoz del grupo municipal. «Todo un privilegio», asegura. Eso sí, reconoce sentir «impotencia» al no poder cambiar todo lo que a ella le gustaría y lamenta que el gobierno «anuncie cosas que tardan muchísimo en ponerse en marcha».

- Con la perspectiva de estos dos años al frente del PP en Donostia, ¿Qué balance hace?

- La labor de asesor a concejal cambia mucho. Porque pasas de estar en la trastienda a tener que dar la cara por las propuestas que hace nuestro grupo político. Pero he tenido la suerte de conocer cómo funciona por dentro la ciudad y ver cómo algunas cosas se pueden cambiar. En otras ocasiones sientes impotencia al intentar empujar cambios y ver que no salen. Pero es bonito y para mí es un privilegio.

- ¿Qué balance hace de la acción del gobierno durante estos años?

- Mucha gente nos lo dice en la calle, y nosotros también lo comentamos, que parece que en la ciudad no pasa nada. Que se anuncian cosas que tardan muchísimo en ponerse en marcha. Un ejemplo claro son los distritos, que son, sin duda, una manera de acercar la administración a los ciudadanos. Y en otras ciudades, a los sitios que tenemos aquí les sacaría chispas. Tenemos dos sitios privilegiados y muy transitados -el Peine del Viento y el paseo de la Zurriola- con establecimientos hosteleros en ambos puntos cerrados. Eso sí, nos suben los impuestos cada año, como el de las basuras. Un 5% al principio de la legislatura y el segundo año un 8%.

- ¿No ve necesario que se incrementen los impuestos?

- El Ayuntamiento de San Sebastián cuenta con un presupuesto muy potente. Pagamos muchos impuestos y los donostiarras somos muy buenos pagadores. No hace falta subir impuestos. El Ayuntamiento tiene dinero, pero hay que ejecutarlo y gestionarlo bien.

- ¿Hasta qué punto ha influido la acción del PP en esta legislatura?

- Nosotros tenemos claro que todo lo que sea bueno para San Sebastián lo vamos a apoyar. De hecho, el PP hizo dos enmiendas a los dos presupuestos que se han tramitado durante esta legislatura, ambas de bastante contenido económico, y que se han aceptado por el equipo de gobierno. Y estamos encantados. No porque sean nuestras, sino porque creemos que esos presupuestos tenían unas carencias y hemos conseguido cambiarlos. Por ejemplo, había una partida de 200.000 euros para movilidad vertical. Conseguimos que fueran dos millones de euros para que pueda hacerse el ascensor de Morlans y que no se quede como un proyecto en el cajón a la espera de dinero para ser ejecutado. Y el de Larratxo también se va a poder hacer. Porque tenemos un problema demográfico. En 2025 un tercio de la población será mayor de 65 años.

- ¿Y qué hacemos con los jóvenes?.

- Tenemos que buscar fórmulas para que los jóvenes que se van y quieran volver tengan posibilidad de hacerlo. Es verdad que desde Fomento se están haciendo cosas, pero debemos ser más ambiciosos. Hay que implantar políticas multidisciplinares. Porque es un tema de vivienda, de formación...

- Ha sido muy crítica con el tema de la consulta por las corridas taurinas en Illunbe y los cambios en la elección del Tambor de Oro.

- Es que veo al alcalde como con miedo a hacer cosas por si se confunde, para no tener que estar en el ojo de la polémica. No me gusta ese tipo de política. En el caso de los toros, Eneko Goia se puso de perfil. Y un alcalde debe tomar decisiones. Y en el tema del Tambor, no hubo intercomunicación entre el alcalde y el teniente de alcalde. Ahí hubo un fallo de ellos que nos lo han querido pasar a los demás.

- ¿Qué abordaría sin falta ahora?

-Tenemos un problema importante con la vivienda. Etxegintza no capta con Alokabide vivienda de alquiler para poner a disposición de los ciudadanos. Hay más de 4.000 jóvenes que demandan un apartamento dotacional y 450 personas mayores que también necesitan una solución de vivienda. Hay que hacer cosas, pero hasta ahora ¿qué se ha hecho? Poco o nada.

- Está el proyecto de construir apartamentos dotacionales en los viveros de Ulía...

- El único proyecto que hay. Y nuestra posición es que no lo toquen. Viveros de Ulia es una de esas zonas que se han descubierto tarde pero que tienen un gran valor. En otras capitales europeas a ese sitio le sacarían chispas. Y a nadie se le ocurriría meter apartamentos habiendo otras parcelas donde construir.

- Arrancaron la legislatura perdiendo la mitad de sus concejales. ¿Cree que ha podido recuperar ese terreno perdido?

- El PP en Donostia, socialmente, tiene buena aceptación. Ha sido un partido que ha sido valiente, y la gente lo ha valorado siempre. Sin embargo, nuestra sociedad ha ido evolucionando y el nuevo contexto social nos ha pasado factura. Los casos de corrupción, la aparición de movimientos como el 15-M, Podemos... La política no se hace como antes. Y ya nadie sabe cómo vamos a estar en el futuro.