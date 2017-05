Amaia Martín: «Es difícil hacer oposición si el gobierno no da información»

Amaia Martín Garín (Donostia, 1981) asegura sentirse «muy satisfecha» del trabajo llevado a cabo por Irabazi en estos dos años de legislatura. Asegura que, aunque son el grupo más pequeño, han demostrado su capacidad de influir, aunque critica que su labor de oposición se ha visto en ocasiones entorpecida por la «falta de transparencia» del gobierno municipal.

- ¿Qué balance hace como concejala en el ecuador de la legislatura?

- Para mí ha sido un cambio grande, pero he tenido la suerte de tener un buen equipo detrás y estoy muy satisfecha.

- ¿Se hace dura la oposición con sólo dos concejales?

- Tenemos poder de influencia pese a ser el grupo más pequeño. Por ejemplo, al principio de la legislatura nos dijeron que no a nuestra propuesta sobre la tasa turística. Pero finalmente hemos visto cómo el gobierno se ha decantado por ahí.

- ¿Cuáles son las mayores dificultades a las que se han enfrentado?

- El acceso a la información. Difícilmente se puede hacer labor de control al gobierno si éste no facilita toda la información. Juegan con la falta de transparencia, tardan en mandar informes...

en corto «Quizá nos falla la comunicación, cuesta llegar a la gente» Lance un 'sapo' a alguien de otro partido. A PNV y PSE, por habernos expulsado de Anoeta Kiroldegia. Haga una autocrítica. Quizá nos falla un poco la comunicación, creo que nos cuesta llegar a la gente. Tache algo ocurrido en esta legislatura. La inacción en torno al problema de Carlos I. La legislatura pasada todo eran promesas, pero todo sigue igual, sin visos de mejora. En estos dos próximos años va a exigir... Que se solucione el problema de la vivienda en Donostia.

- ¿Qué opinión le merece la labor llevada a cabo por el gobierno?

- Es un gobierno bicéfalo, con dos corrientes, y cada uno va por su lado. Lo hemos visto con el Tambor de Oro, con la ordenanza de terrazas o la de los pisos turísticos. Creo que eso lastra la capacidad del ejecutivo de sacar proyectos adelante.

- ¿En qué materias diría que ha fallado el gobierno?

- En materia de vivienda las cosas siguen igual que hace dos años. En un año el precio del alquiler ha subido un 17%. La ciudad cada vez es más cara y más excluyente, expulsa a la ciudadanía con menos recursos y a los más jóvenes.

- Ustedes ponen el foco en los apartamentos turísticos.

- No cargamos contra la economía colaborativa, pero es que esto es economía especulativa, es un fenómeno que vive una burbuja que no sabemos hasta cuándo va a durar. Y no se toman medidas para ponerle freno. Donostia se está enfocando hacia el monocultivo de turismo, favoreciendo un modelo de empleo precario que no beneficia a la sociedad. No es el modelo que queremos.

- ¿Ha habido algo que les haya dejado mal sabor de boca?

- Sí. El hecho de que nuestro grupo fuera expulsado del Consejo de Administración de Anoeta Kiroldegia sólo por haber hecho su labor de control al gobierno nos parece muy grave. Siempre hemos sido propositivos con el tema de la remodelación de Anoeta, se puede comprobar en las actas. Y sin embargo el gobierno no es capaz de asumir que un grupo esté fiscalizando su labor. Y el tiempo nos ha dado la razón. Porque ya advertimos de que el coste real de la remodelación iba a ser mayor de lo que se estaba diciendo. Y prueba de ello es que el precio de los lotes 1 y 2 de licitación ha sido un 7% mayor, de 44 millones a 47. Algo de razón teníamos.

- ¿Qué acciones tomaría ahora Irabazi si tuviera el poder?

- Una de las primeras medidas sería el plan de empleo garantizado. La gente tiene unas necesidades básicas que si no las puede cubrir por medio de un empleo digno las instituciones tienen que apoyar por otro lado. Y la capacidad que tiene el Ayuntamiento de crear empleo directo nos parece vital.

- ¿En qué más debería avanzar la ciudad?

- En sostenibilidad. Debemos abogar por reducir las emisiones, avanzar hacia la autosuficiencia energética y alimentaria. Algo que han estado viendo los consejeros de Fomento en Londres recientemente. Cuando lo planteamos en su día desde Irabazi se tildó la idea de descabellada.