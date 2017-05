El radar móvil multa a 383 coches por exceso de velocidad entre los meses de enero y abril

El radar móvil que la Guardia Municipal utiliza para sancionar 'in fraganti' a los vehículos que van más rápido de lo permitido está que echa humo. Sólo entre enero y abril -ambos inclusive- ha sancionado a 383 coches por exceso de velocidad. Esta cifra supone un incremento de un 60% con respecto a las multas que este dispositivo puso durante el cuatrimestre anterior.

LAS CIFRAS 53.000 euros. Es la cantidad de dinero que suponen las sanciones emitidas en los primeros cuatro meses del año en caso de 'pronto pago'. 60% más de multas. Si en los últimos cuatro meses de 2016 se pusieron 230 multas, en los primeros cuatro de 2017 han sido 383. 600 euros. Es el importe que podría alcanzar una sanción puesta por el radar móvil por superar los 100 kilómetros por hora en la ciudad.

La concejala de Movilidad, Pilar Arana, explica que este aumento en el número de sanciones no responde a una mayor utilización del radar móvil, «ha sido prácticamente el mismo». Como ejemplo, desde su puesta en marcha en julio de 2016 hasta final de año estuvo en funcionamiento en seis ocasiones. Eso sí, Arana matiza que «ahora la tecnología de este dispositivo está más controlada», mientras que en meses como septiembre y diciembre apenas se pusieron multas debido a que los agentes de Movilidad tenían mayor carga de trabajo y no podían sacarlo a las calles, o que los desajustes en el uso del dispositivo «hacían que la mitad de las sanciones no salieran adelante».

Del total de multas que se ponen por exceso de velocidad, el 90% están cursadas por haber sido detectadas con este dispositivo. Algo «lógico», según Arana, puesto que «a los agentes de Movilidad no se les ve fácilmente pero un radar fijo ya sabemos donde está». Desde el primer momento, la intención de este radar móvil ha sido el de «crear conciencia» y favorecer conductas moderadas al volante. Además, según indicaron en su día desde la propia concejalía de Movilidad, los agentes pueden marcar un margen de velocidad que puede variar en función de la vía.

No obstante, el objetivo disuasorio no termina de funcionar. Este dispositivo llegó a registrar en enero y febrero a cuatro conductores que superaron los 100 kilómetros por hora. 103 fueron sancionados por conducir entre 51 y 70 km/h, 186 por hacerlo entre 71 y 80 km/h, 74 por hacerlo entre 81 y 90 km/h y 17 que se movieron entre los 91 y los 100 km/h.

Controles en Riberas y Berio

Movilidad estudia la posibilidad de colocar un radar fijo en el paseo de Riberas de Loiola



La avenida de Tolosa y Doctor Begiristain, las vías donde más excesos de velocidad se registran

La cantidad de dinero que suponen las sanciones de estos cuatro meses también se ha incrementado notablemente. Si en el último cuatrimestre del año pasado el Ayuntamiento ingresó en las arcas municipales cerca de 32.000 euros, en el mismo periodo posterior la cuantía podría llegar a alcanzar los 53.300 euros, sólo con el 'pronto pago'.

La avenida de Tolosa y el paseo Doctor Begiristain siguen ocupando los puestos más altos en el ranking de zonas donde más multas se interponen. El resto de viales por los que puede rotar el dispositivo móvil son Lugaritz, el paseo de Berio, Pío Baroja, Oriamendi, Federico García Lorca, Ategorrieta, Sanserreka-Miraconcha, el paseo de Riberas de Loiola, el paseo de Antzieta (Martutene) y Peruene (Herrera). Cada mañana la web municipal anuncia la ubicación del dispositivo en caso de que fueran a sacarlo.

Según informa la concejala del PNV, otra de las virtudes del radar móvil es su utilidad como medidor de velocidad. «Gracias a ello hemos detectado que en la parte de arriba de la cuesta del paseo de Berio y en Riberas de Loiola hay bastante descontrol de velocidad». Por ello mismo, Arana anuncia que se incluirán nuevas ubicaciones para el radar móvil en estas zonas. E incluso se plantean la posibilidad de colocar un radar fijo en el paseo de Riberas, como el que se instalará próximamente en el paseo Federico García Lorca.