Volverán a analizar el vertido de La Herrera en busca de amianto

El concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, se comprometió ayer ante la Comisión de Desarrollo y Planificación del Territorio a encargar un nuevo análisis de las tierras vertidas en La Herrera dentro de las obras de regeneración del Puerto de Pasaia. En respuesta a una interpelación de EH Bildu, el delegado del PSE explicó que los primeros exámenes realizados dieron negativo en elementos contaminantes, si bien puntualizó que los mismos no estaban orientados a la búsqueda de amianto porque «por las características del material» el departamento de Medio Ambiente entendió que no lo había. El concejal abertzale Ricardo Burutaran elevó al Salón de Plenos la preocupación de los vecinos de la zona, quienes solicitan que se realice una nueva analítica para descartar restos procedentes de la antigua central térmica de Iberdrola en Pasai Donibane. «Aunque esos vertidos no vengan de la parcela que ocupaba la central, sí habrían podido estar depositados allí y haberse producido transferencia de fibras de asbesto», advirtió Burutaran. «No hay nada oculto ni extraño en este asunto», aseguró Ramos, al tiempo que subrayó que «para mayor tranquilidad» del barrio los técnicos regresarán al lugar para hacer las catas y tomar las muestras necesarias para el test.