Casi 1.200 familias no pagan tasa de basuras por no tener un contenedor a menos de 200 metros

El recibo de la basura se ha multiplicado por cinco en la última década, pero hay bolsillos que no lo notan. Casi 1.200 familias donostiarras están exentas de pagar la tasa por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. ¿La razón? Sus viviendas están a más de 200 metros lineales del contenedor más próximo.

Los registros del Ayuntamiento revelan que en total son 1.152 los hogares afectados por esta exención, que con un ahorro medio de 120 anuales dejan de aportar 138.240 euros a las arcas municipales. También hay 45 actividades económicas (comerciales, industriales...) que se benefician de esta circunstancia y, con valores medios de 360 euros, suponen una merma de ingresos para la ciudad de 16.200 euros.

El consistorio aplica asimismo bonificaciones del 50% en los recibos de aquellas viviendas y actividades que no tienen un contenedor de basura a menos de 100 metros lineales. En este apartado se incluyen 107 familias y 11 negocios, con rebajas medias de 60 y 180 euros, respectivamente, y la consiguiente reducción de ingresos para el departamento de Hacienda de 8.400 euros.

Si se suma el dinero no cobrado tanto por exenciones como por bonificaciones, la cantidad que no llega a las cuentas del consistorio asciende a 162.840 euros, cifra que parece importante pero que apenas representa un «pequeño porcentaje» del monto anual recaudado por este concepto, según explica el concejal Jaime Dominguez-Macaya. Así, las 1.259 viviendas beneficiadas son solo un 1,46% de las 86.200 existentes en la capital guipuzcoana y su ahorro no llega a un 1,40% de los 10,5 millones percibidos por la tasa.

Los datos Viviendas. 1.152 hogares están exentos de pagar la tasa de basuras (120 euros al año) por no disponer de un contenedor a menos de 200 metros lineales de distancia del portal. Actividades. Un total de 45 negocios y establecimientos de los 10.500 registrados en la ciudad se ahorran 360 euros anuales gracias a esta exención por motivo de distancia. Bonificaciones. No tener un contenedor a menos de 100 metros conlleva una rebaja de un 50% en los recibos. La disfrutan 107 hogares y 11 establecimientos del municipio. Dónde. El 99% de los exentos se localizan en el extrarradio de la capital guipuzcoana, en calles sin salida y en zonas altas con una pendiente tan pronunciada que dificulta o impide el acceso de los camiones de recogida. Cuánto. Las arcas municipales dejaron de ingresar por exenciones y bonificaciones 162.840 euros, un 1,1% de los 14 millones recaudados en 2016.

En cuanto a las actividades comerciales e industriales, las 56 exentas suponen un 0,53% de las 10.500 registradas en el municipio, con rebajas totales que rondan un 0,51% de los 3,5 millones computados en el ejercicio 2016.

Dominguez-Macaya puntualiza que tanto la exención como la bonificación son «herramientas legales para hacer excepciones en la aplicación de la normativa a la generalidad de destinatarios». El delegado del PNV subraya que la norma concede a determinados sujetos pasivos la exención, que en la práctica es como una bonificación del 100%: «Se emite un recibo de importe 0 que, por supuesto, no se pone en circulación».

Cuota fija y variable

Hay que tener en cuenta que la tasa por la basura que generan las viviendas y la que generan las actividades económicas tienen tratamientos diferentes a la hora de ajustar las tarifas. A los dos se les repercute una cuota fija, base a la que en el caso de la doméstica se añade una cuota variable en función del consumo del agua y que en el caso de los negocios y establecimientos son dos: un coeficiente por la categoría de la calle en que se localice y otro que oscila dependiendo de la tipología de la actividad en cuestión. Por ejemplo, el coeficiente de un restaurante es por lógica mayor que el de un despacho de abogados.

Dominguez-Macaya sitúa el 99% de los hogares y establecimientos beneficiados en el extrarradio, en vías sin salida en las que no existe posibilidad de giro para camiones y en zonas altas donde la pendiente hace inviable o dificulta el acceso de los vehículos de recogida. Es el caso de varias calles de Berio o Altza, entre otras áreas residenciales en las que no se colocan contenedores porque no hay forma material de llegar hasta ellos al volante de un camión de basura.

En la retícula urbana, lo «normal» es contar con un contenedor a unos 60 metros lineales del portal, asegura el edil jeltzale, quien concluye que esta es la «razón de existir» de la bonificación y exención por distancia: «El servicio que ofrecemos a unos y a otros es, en cuanto a la facilidad de acceder al punto de recogida, diferente».