Tres farolas de tráfico rompen la imagen del pórtico de Atotxa

Tres grandes farolas de tráfico se han colocado delante del pórtico de la Estación del Norte de San Sebastián, un elemento singular, protegido urbanísticamente por la normativa municipal, que hubo que desmontar para poder construir la estación de autobuses de Atotxa y que durante los últimos meses se recoloca de nuevo. Esta arcada, construida hace más de cien años en el eje del puente Maria Cristina, será en el futuro el acceso a la estación del TAV. Su desmontaje en 2013 para ejecutar las obras de la intermodal suscitó una fuerte polémica en la ciudad, pues las asociaciones en defensa del patrimonio pensaron que la maniobra era otra ‘tropelía’ del Ayuntamiento, la excusa perfecta para eliminar esta perspectiva centenaria de la entrada a la estación de tren.

No fue así. El Ayuntamiento se empeñó en asegurar que el pórtico se quitaba transitoriamente para construir la nueva estación de autobuses, pero afirmó que luego sería repuesto, entre otras cosas porque así se lo exigía por contrato a las empresas constructoras. Así ha sucedido. Aunque con una demora de un año, la conocida como 'puerta de Brandemburgo' vuelve hoy a lucir alineada con el puente María Cristina.

Su ejecución se realizó en 1905-1906, tras inaugurarse este bello puente, con el objetivo de dignificar la entrada a la estación de tren, pues lo que entonces se encontraban quienes atravesaban el río eran unos retretes.

El Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc) de la ciudad lo catalogó con el ‘grado F’ junto a la estructura y la cubierta de la estación del ferrocarril, atribuida al ingeniero francés Jean Biarez. El mayor interés del pórtico «reside en constituir el fondo de perspectiva del puente María Cristina», dice la ficha del Peppuc.

Bien, pues tras los arduos esfuerzos en mantener la imagen histórica de este lugar, tras el empeño en proteger de cualquier alteración este espacio sensible, tras haber luchado con la UTE para que el elemento se recolocara y tras haber convencido a Adif de que la futura y moderna estación del tren de alta velocidad tuviera que contemplar este pórtico como su entrada... el Ayuntamiento lo que ha hecho es instalar justo delante de esta arcada tres grandes farolas, como las que se instalan en las autopistas, rompiendo justamente lo que se trata de proteger: la perspectiva de este elemento desde el puente. La Administración municipal se ha pegado, como quien dice, un tiro en un pie. Aún no se han quitado los andamios, señal de que la reposición del pórtico, con su característico reloj central, no ha finalizado todavía. Aún hay tiempo de arreglar el entuerto. ¿Se corregirá esta torpeza?