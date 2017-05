La guerra del taxi bordea Donostia

La guerra del taxi no ha llegado a Donostia. «De momento», puntualizan las asociaciones del gremio. El auge de plataformas de internet como Uber o Cabify, que ofrecen servicios de transporte con conductor a precios con los que los taxistas no pueden competir, pone en riesgo el equilibrio del sector y genera preocupación entre los profesionales del volante.

«Claro que estamos preocupados, aunque dentro de lo malo aquí contamos con el apoyo de las instituciones, que desean mantener el perfil del servicio actual», cuenta Josean Loza, presidente de Taxi Donosti. En efecto, ni Ayuntamiento ni Gobierno Vasco están dispuestos a que el transporte de viajeros en turismos de hasta 9 plazas se descontrole. De hecho, han sido rechazadas por defectos de forma 60 solicitudes de licencia VTC para vehículos de alquiler con conductor -como los empleados por las nuevas aplicaciones móviles-, cuya aprobación habría «reventado» el mercado, según palabras de la propia concejala de Movilidad, Pilar Arana.

Los taxistas denuncian la alegalidad en que se mueven los chóferes de Uber o Cabify. «Nosotros tenemos unos horarios de trabajo, hacemos facturas, declaramos los ingresos... Si un taxista no entrega la factura al cliente se expone a una multa de 300 euros que ahora pretenden elevar hasta los 1.000 euros. Ellos, en cambio, ni emiten facturas ni declaran lo que ganan. ¿Quién les controla? Ese es el verdadero problema», se lamenta Loza, quien más que de economía colaborativa prefiere hablar de «economía sumergida». Pese a que en teoría estas empresas no operan en la capital guipuzcoana, los taxistas ya han detectado alguno de sus vehículos recogiendo pasajeros.

Cabify opera ya en Bilbao y alguno de estos coches con conductor ha sido detectado en Donostia



Una sentencia europea establece que estas empresas sí pertenecen al ámbito del transporte



«Nos preocupa, pero aquí las instituciones quieren mantener el servicio actual», dicen los taxistas

¿Cómo funcionan y qué ofrecen? Hay diferencias entre ambas. Uber es una aplicación creada en 2009 por dos emprendedores estadounidenses cuyo fin es poner en contacto a una persona que busca desplazarse hasta algún punto de una ciudad con otra dispuesta a llevarla en su coche particular. La compañía asegura que selecciona a los conductores con entrevistas personales y otras pruebas, pero en la práctica ocurre que cualquiera que tenga un coche puede convertirse en taxista.

Uber también fija el precio de los trayectos. Los conductores en Barcelona cobran 30 céntimos por minuto y 75 céntimos por kilómetro recorrido, con una tarifa mínima de 3 euros. El viaje se carga a la tarjeta de crédito que el usuario ha registrado en la aplicación y la empresa se lleva un 20% de comisión.

Ocho años después de su fundación, Uber opera en 37 países y facturaría alrededor de 14 millones de euros semanales, según distintas fuentes. Está valorada en 13.400 millones de euros, cifra que le sitúa entre las firmas de internet más valiosas del momento. Se calcula que la plataforma, que estima en 20.000 los empleos creados mensualmente en todo el mundo, realiza al día más de 350.000 viajes en los cinco continentes.

Cabify, por su parte, es la app española de movilidad que desde 2011 conecta a los usuarios con vehículos con conductor. La compañía ofrece al cliente diferentes categorías de vehículos de gama media-alta conducidos por un chófer privado y con precios cerrados punto a punto, por lo que su servicio compite directamente con el taxi, sobre cuyos precios ofrece rebajas medias de un 20%.

Los coches de Cabify disponen de wifi, botellas de agua y revistas gratis, y los pasajeros tienen la posibilidad de personalizar cada trayecto eligiendo la emisora, la temperatura o programando con antelación otros detalles del viaje, como que el conductor -vestido de manera formal- te llame o te abra la puerta al llegar.

Cabify se ha erigido en una de las redes de transporte más grandes en los países de habla hispana, con presencia en España, México, Chile, Colombia, Perú, Brasil, Panamá, Ecuador, Portugal, Argentina, República Dominicana y Uruguay. A principios de 2016, informó de que había alcanzado más de un millón de descargas a nivel mundial.

La compañía cofundada por el empresario Juan de Antonio desembarcó el pasado año en Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Málaga, Sevilla y Tenerife. También en Bilbao, pero no en Donostia. Cabify está valorada en unos 320 millones de dólares y da empleo fijo a 400 personas en sus departamentos de ingeniería, ventas, marketing, logística y servicio al cliente.

Legislación estatal

La legislación que regula las licencias de vehículos de alquiler con conductor es estatal, si bien corresponde a la Diputación realizar la tramitación administrativa de las mismas. Las VTC estatales pueden circular por cualquier punto del estado aunque deben tener una base prefijada. Luego están las licencias VTC de ámbito autonómico, que dependen del Gobierno Vasco, y que también administra la Diputación. Son pocas.

En Gipuzkoa existen 24 licencias VTC -una por cada treinta taxis-, ninguna de ellas a nombre de Uber o Cabify, plataformas que según fuentes forales no operan en el territorio y no han preguntado ni solicitado hacerlo. Es más, como tales no podrían presentarse porque su concepto de negocio no está regulado. En todo caso, tendrían la posibilidad de comprar una empresa ya implantada y explotar sus licencias.

Hay otra fórmula, que consiste en transformar una licencia VT, la de taxi convencional -que gestiona el Ayuntamiento-, en VTC por periodos renovables de un año siempre que el consistorio lo pida y autorice, opción que tampoco ha sido explorada en San Sebastián en los últimos tiempos.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE conocida esta semana arroja algo de luz a la indefinición que rodea la actividad de aplicaciones como Uber. Según el fallo, las autoridades de los países europeos podrán exigirles las mismas licencias y autorizaciones que a los taxis, ya que sus servicios de vehículos con conductor pertenecen al ámbito del transporte.

«A pesar de ser un concepto innovador, la plataforma electrónica Uber pertenece al ámbito del transporte, de modo que puede obligarse a Uber a disponer de las licencias y autorizaciones requeridas» a nivel nacional, indicó el alto tribunal europeo.

Desde el Ayuntamiento también lanzan mensajes de apoyo a los taxistas, a los que dan la razón en este asunto «al 100%». «No valoramos suficientemente bien el trabajo del taxi, que nos da un servicio seguro y de una calidad muy elevada. Abrir la mano a este tipo de empresas y conductores me parece muy peligroso y a la larga saldremos perdiendo todos», concluye la delegada de Movilidad, la jeltzale Arana.