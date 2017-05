La carrera Contra el Cáncer vuelve a ser un éxito de participación

No era el mejor día para hacer deporte por el calor que hacía este domingo por la mañana, pero sí era la mejor jornada, siempre lo es, para apoyar a quienes luchan cada día en esa batalla que se llama cáncer. Unas dos mil personas han participado en esta cita organizada por la Asociación Contra el Cáncer de Gipuzkoa en la que lo de menos es quién llega primero. El lema es otro: ‘La esperanza nunca se ha de perder’.

Es lo que han hecho entusiastas como Imanol Elkoroberezibar y Alberto Muñagorri. No han pasado esta enfermedad pero también tienen su historia de superación.

Elkoroberezibar sufrió una parálisis cerebral pero nada ni nadie le impide practicar deporte. «He hecho veinticinco ‘Behobias’. Y por supuesto no he dudado apoyar a esta causa solidaria. Debemos implicarnos para conseguir más medios que permitan seguir investigando». Este bergarés acabó los siete kilómetros en 41.40.

Alberto Muñagorri hizo 41:42. Este chico de Errenteria fue víctima de un atentado terrorista y como consecuencia le amputaron una pierna desde la tibia. «Me encanta hacer deporte. Normalmente hago bici. Ha sido mi segunda carrera y el reto que me he puesto es hacer la Behobia. Siempre que puedo me gusta respaldar estas iniciativas». Del millar inscrito, han llegado a meta 779. Luis Pérez (23:22) y Sarah Ugarte (28:24) han acabado primeros en sus respectivas categorías. Loli Pastoriza y Feli De Castro, mujeres que luchan día a día contra su cáncer, han disfrutado del ambiente.