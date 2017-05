Andoain reclama a San Sebastián un nuevo deslinde de la muga en la regata de Abalotz

Las reclamaciones de los municipios vecinos sobre los lindes con San Sebastián parecen no tener fin. A la histórica reivindicación de Pasaia de que le pertenecen varios barrios donostiarras se le une ahora una solicitud del Ayuntamiento de Andoain. ¿Pero Andoain linda con Donostia? Sí, en concreto, con Zubieta. El Ayuntamiento de esta localidad reclama que se haga un nuevo deslinde en l la regata de Abalotz donde un caprichoso triángulo de unas 11 hectáreas en el amojonamiento oficial hace que la muga entre los dos municipios ignore el curso natural del riachuelo y penetre en el pueblo vecino. Los alcaldes se han reunido para tratar el asunto y ahora los servicios jurídicos de la administración donostiarras analizan la petición.

la cuestión Linde. La muga entre San Sebastián (Zubieta) y Andoain discurre por la regata de Abalotz, salvo un tramo (mojones 2 a 6) en el que a demarcación penetra en forma de triangulo hacia el sur. Superficie. Unos 108.000 m2. Reclamación. Andoain cree que el deslinde efectuado en 1939 confundió «propiedad particular con jurisdicción» y aboga por volver al linde establecido en 1889.

El encuentro entre Eneko Goia y su homóloga de Andoain, Ana Carrere (EH Bildu), se llevó a cabo durante la Semana Santa en el Ayuntamiento donostiarra. La regidora solicitó en marzo la reunión mediante un escrito en el que explicaba el asunto. La cuestión se suscitó a finales de 2007 por parte del vecino y ex concejal del PNV Juan María Artola que en un documento que presentó en el Ayuntamiento de Andoain argumentaba que la actual muga no se correspondía «con la que antiguamente existía entre los dos municipios» y que discurría por la regata de Abalotz. El escrito se acompañaba con «el acta de deslinde realizada el 20 de noviembre de 1889» en el que el Ayuntamiento del municipio vecino mostraba su desacuerdo con el de San Sebastián porque «confunde los límites de una propiedad particular con los límites jurisdiccionales de los municipios». Pese a este desacuerdo, el 21 de octubre de 1939 se levantó acta de deslinde entre Zubieta y Andoain lo que ha consolidado hasta nuestros días la muga oficial entre los dos municipios.

El linde se aparta de la regata

Este deslinde se aparta del curso natural de la regata y hace pertenecer a Zubieta, esto es, a San Sebastián, un triángulo de unas 10,8 hectáreas de superficie al sur de Abalotz erreka. Andoain considera «lógica» su reivindicación porque el acta de 1939 fue «un acta de deslinde provisional y no jurisdiccional» que «contiene un evidente error en el tramo del mojón 2 al 6, al confundir las fincas de propiedad particular con el límite jurisdiccional entre términos municipales».

Carrere explicó a Goia que desean promover un nuevo deslinde y amojonamiento entre los dos municipios, a partir del «acuerdo previo» con San Sebastián, «para hacer coincidir la muga con el límite natural de la regata de Abalotz entre los mojones 2 y 6».

El alcalde donostiarra escuchó a su homóloga y le pidió que enviara a la administración donostiarra toda la documentación que posee en apoyo de su reivindicación. Los servicios jurídicos analizarán la cuestión, contrastarán estos documentos con los que tiene el Ayuntamiento donostiarra y ofrecerán una respuesta «para ver si ha lugar la reclamación o no», según indicaron fuentes de Alcaldía.