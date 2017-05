Javier Burón: «Debería fijarse un índice de precios de alquiler para evitar la especulación»

Controlar y limitar, si fuera necesario, el precio del alquiler es una de las recetas que Javier Burón, gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, valora como necesarias para evitar la especulación inmobiliaria. Ayer visitó Donostia para dar una charla en la que tampoco quedó fuera el fenómeno de los pisos turísticos.

PERFIL Un bilbaíno en Barcelona. Trabaja bajo el mando de la alcaldesa Ada Colau, viviendo a caballo entre las dos capitales. Viceconsejero con Ibarretxe. En el área de Vivienda, y antes de ello fue director de Planificación de este ámbito en el Gobierno Vasco. Vida política. Ha militado en Izquierda Unida y Ezker Batua Berdeak y trabajado en el Parlamento Vasco y en el Congreso.

-¿En qué consistiría ese control de los precios del alquiler?

-Sería a través de un índice de precios fijado por la Administración y no por los particulares. Hoy en día los precios los establecen páginas como Idealista o plataformas similares, a las que les tengo todo mi respeto. Pero no es lógico que el valor de un bien de especial interés para toda la sociedad lo imponga una empresa privada en base a una muestra sesgada de las viviendas que hay en la ciudad.

-¿De qué manera solucionaría esto el alza de los precios?

-Lanzaría el siguiente mensaje: si usted quiere firmar un contrato de alquiler por encima del precio de referencia, está en su derecho, pero se le informa de que está pagando más que el precio razonable de mercado por esa vivienda. El siguiente paso que planteamos las ciudades que estamos trabajando en este índice sería que, una vez que el indicador estuviera consolidado, dar subvenciones sólo a las viviendas cuyo precio esté por debajo del precio medio. Esto debería tener un comportamiento de moderación de los precios porque ofrecemos muchas ayudas en Barcelona al alquiler, a la movilización de vivienda vacía y a la rehabilitación.

-¿Hasta qué punto un propietario se vería limitado para poder poner el precio que quisiera?

-Este sistema no prohibe que los precios crezcan, prohibe que lo hagan por encima de un determinado nivel. Lo que se está diciendo es que si usted no ha mejorado la vivienda que alquila tendrá que cobrar un precio acorde a la zona, con un cierto crecimiento, por ejemplo el IPC. Por el contrario, si hubiese mejorado su vivienda, sí que tendría derecho a otro precio. Esta fórmula se está ensayando en otras ciudades como París y Berlín y también la están estudiando en Lyon, Londres y Viena.

-¿Y qué hacemos con el negocio de los pisos turísticos?

-Debería ser una actividad sometida a licencia. Y el número de éstas que se entregan debería ser limitada. Porque la capacidad de acogida de una ciudad es limitada y porque no es muy inteligente sobrecargar el peso de la actividad económica y el uso de un territorio en un único sector. Además hay que utilizar el urbanismo para hacer una planificación territorial de forma que uno pueda marcar zonas donde no es ningún problema que haya más apartamentos turísticos y zonas donde puede haber una conservación de un número determinado de los mismos. Estos tres elementos son bastante claros y ya hay bastantes ciudades que los lleven a cabo. Por otra parte también habría que exigir más control a las plataformas donde estos pisos se anuncian.

-¿A qué se refiere?

-Habría que exigirles que comprobaran que los pisos que anuncian tengan la licencia de actividad correspondiente. Y en caso contrario, no publicarlos.

-¿Qué otras medidas se plantean en Barcelona en materia de vivienda?

-Por una parte, después de controlar los efectos más adversos del exceso de mercado turístico habría que afrontar el tener un parque de vivienda destinado a domicilio permanente. Es decir, cualquier persona que se vincule y viva permanentemente en una ciudad. Habría que determinar un número mínimo de viviendas en propiedad y en alquiler para este fin. Y por otra parte, evitar que los vecinos sean expulsados por motivo de renta y la ciudad se quede sólo para los que tienen las rentas más altas o que haya partes de la ciudad que queden vacías porque las viviendas se usan solo unas semanas al año.

-A pesar de la reciente crisis inmobiliaria, ¿cree que todavía no han terminado de calar los riesgos de la especulación?

-No parece que hayamos aprendido mucho, o no lo suficiente. Las viviendas tienen dimensiones diversas, son bienes de inversión... Pero la dimensión de bien para satisfacer un derecho está ahí y deberíamos haber aprendido que los fenómenos especulativos no se sostienen de forma ilimitada, sino que explotan.