El plan director aboga por aplicar tasa turística a quienes se alojen en hotel y a excursionistas

El plan director de turismo 2017-2021 está a punto de dar a luz. Los retos del crecimiento, la internacionalización y la desestacionalización de los últimos cinco años se han cumplido. Ahora se trata de no morir de éxito, de «gestionar», no aumentar, un sector que, además de generar ingresos y empleo, empieza a provocar problemas tangibles en la ciudad. Para seguir aprovechando el filón sin que la ciudad se resienta es para lo que se ha diseñado el nuevo plan director que aboga claramente por cobrar una tasa turística no solo a quienes se alojen en hoteles sino también a los excursionistas, que casi duplican en número a los primeros. El documento aboga por legalizar, ordenar y poner coto a los apartamentos turísticos, sobre todo en zonas como la Parte Vieja. Y también plantea medidas como una regulación del uso del espacio público por parte de comercios del sector para «evitar procesos de banalización y homogeneización del paisaje urbano».

PLAN DIRECTOR DE TURISMO Diagnóstico Demanda: 1,3 millones de pernoctaciones y más de 2 millones de excursionistas en 2016. Oferta: 3.000 empleos en los hoteles, un 12% más que en 2015. Retos a afrontar Saturación: Crecimiento acelerado de la afluencia turística, sobre todo por parte de excursionistas. Pisos: Expansión del fenómeno de los apartamentos turísticos ilegales. Tematización: 'Turistización' de la Parte Vieja y banalización del espacio público por parte de tiendas que sacan su género a la calle. Medidas Regulación de los apartamentos turísticos, con un veto para impedir su desarrollo en la Parte Vieja, y redacción de una ordenanza de uso del espacio público. Tasa turística a quienes pernocten en hoteles y pensiones y a los escursionistas, para financiar el mantenimiento de la ciudad.

El concejal de Turismo, Ernesto Gasco, explicó ayer en rueda de prensa las líneas básicas del borrador del plan director, que fue presentado el pasado viernes a los grupos municipales y al Consejo Consultivo de San Sebastián Turismo. Grupos políticos y agentes del sector tendrán ahora un plazo de tres semanas para presentar propuestas al mismo. «Se han cumplido todos los objetivos del anterior plan y ahora de lo que se trata es de gestionar mejor el destino», indicó el edil. El año pasado se registraron 1,3 millones de pernoctaciones, los excursionistas superaron los 2 millones y el empleo en las empresas de alojamiento (hoteles) superó las 3.000 puestos con un crecimiento sobre el año anterior del 12%, cuando en el conjunto de España este aumento se quedó en la mitad (5,8%). «Los cerca de 20.000 empleos vinculados al turismo (hoteles, hostelería y comercio) suponen casi un 20% de los contratos de la ciudad», remarcó Gasco.

Pero la evolución del sector, la nueva situación del mercado y los problemas que el crecimiento del turismo empieza a producir en la ciudad (congestión, problemas de tráfico, distorsión del mercado de alquiler, pérdida de residentes, tematización de la Parte Vieja...) aconsejan replantearse la estrategia futura. «El consultor que ha redactado el plan explicó que San Sebastián está a tiempo de diseñar su estrategia, otros han llegado tarde para afrontar estos problemas».

La ciudad se encuentra en «un momento clave para el reto estratégico de un desarrollo equilibrado y sostenible del turismo». En el apartado conclusiones y propuestas, el plan explica que en el mundo del turismo hay decidir «si queremos ser un supermercado para todo tipo de demanda o una tienda gourmet con precios y márgenes mayores y equilibrio con la vida local». Entre las medidas a aplicar, apuesta por ordenar y controlar los apartamentos turísticos, alrededor de un millar de pisos la mitad de los cuales «Hacienda detectó que no pagaban impuestos». Gasco explicó que el gobierno municipal elabora una ordenanza que regule este fenómeno, que debe frenar su expansión en la Parte Vieja con algún tipo de mecanismo que declare este barrio como «zona saturada» para este tipo de alojamientos.

Este ámbito de la ciudad sufre otros problemas como el de la «turistización» -pérdida de vecinos, aumento de los inmuebles residenciales y comerciales convertidos al uso turístico- y la degradación del «paisaje urbano» mediante la ocupación de la vía pública por parte de las tiendas de souvenirs. El plan aboga por acotar igualmente este fenómeno que «banaliza» el espacio público y hace que pierda calidad, una contradicción en si misma dado que la singularidad urbana es uno de los factores por el que los turistas eligen visitar la ciudad.

El nuevo plan director apuesta claramente por establecer una tasa turística, no solo para quienes pernoctan en hoteles y pensiones, sino también para los excursionistas, a los que se les puede gravar con diferentes fórmulas si llegan en transporte público o si usan los parkings municipales. «Según las estimaciones que se han hecho podríamos llegar a recaudar entre 1,5 y 2 millones de euros anuales», explicó el concejal. El plan cree que la imposición de esta tasa no tendrán un efecto negativo entre los turistas porque «se trata de colaborar en el mantenimiento, la gestión de los equipamientos, y consolidar la marca turística de la ciudad» que es el motivo que el visitante elige San Sebastián.