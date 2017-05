Iñaki Gaztelumendi (Consultor y redactor del Plan): «Si tratamos de vender la ciudad a todos los públicos, no aguantará»

La consultora de Iñaki Gaztelumendi realizó el plan director 2011-16 y ahora ha redactado el de 2017-21. Cree que la ciudad debe decidir qué tipo de turista quiere porque la calidad urbana, su principal atractivo, «es muy frágil».

-El anterior plan director de turismo apostaba por el crecimiento, la internacionalización y la desestacionalización. Una vez conseguidos ¿ya no queremos más turistas?

-No, no. Los objetivos se han ido consiguiendo, pero es una tarea a continuar. Sí hemos observado unos efectos a veces deseados y a veces no tan deseados. Hay una presión de la actividad turística del que pernocta en la ciudad y después tenemos un elemento que es el excursionismo, que tiene también consecuencias. Hay un conjunto de medidas que se pueden adoptar para paliar estos efectos.

-¿Cómo atenuar el impacto del excursionista que no pernocta?

-Se pueden tomar medidas correctoras. Tenemos una ciudad donde la movilidad funciona muy bien, pero que debe introducir el factor turístico en sus análisis. Por ejemplo, en la llegada de autobuses de servicio discreccional. Hemos planteado, y el Ayuntamiento ya lo está tratando de hacer, el derivar todos estos autobuses hacia la estación de Atotxa para tratar de mejorar el modelo de gestión de la movilidad del excursionismo.

-¿Se habla de 'turistización' de la Parte Vieja, ¿cómo evitarlo?

-Hay una presión humana fuera de lo normal por el turismo, y a la vez una disminución de la población residente. Esto es un peligro para el futuro. Si no lo corregimos tenemos un problema. Hay que limitar el aumento de la oferta de apartamentos turísticos en la Parte Vieja. Es excesiva y está condicionando el comportamiento multifuncional que tiene que tener un casco histórico. Residir se está convirtiendo en un problema en la Parte Vieja (el 37% de los comercios tiene una alta orientación turística). Planteamos medidas para evitar el deterioro del espacio urbano, algo que es un problema para una ciudad como San Sebastián en la que uno de sus atractivos es su personalidad y su calidad urbana. Creemos que hay que impulsar una ordenanza relacionada con el uso del espacio público, que está siendo banalizado. Y hay demasiada actividad de ocio concentrada en la Parte Vieja. Hemos planteado que se haga un plan de usos para que no toda la actividad de ocio, musical, cultural se concentre en la Parte Vieja. ¿Por qué no poner en valor otros barrios de la ciudad? Quitarle presión al barrio será bueno.

-¿Podemos aprender de errores cometidos por otras ciudades, como Barcelona, al haber hecho apuestas estratégicas por los vuelos 'low cost' y los cruceros que ahora le generan problemas?

- Ellos hicieron una selección de demandas turísticas que hoy están causando problemas muy importantes en la propia actividad urbana. Los cruceros tienen un impacto económico muy significativo pero que las consecuencias sobre el paisaje urbano y la vida de la ciudad han sido demoledoras. Por ello, lo deseable es identificar los públicos objetivos que nos interesan porque, si intentamos vender Donostia a todos los públicos, la ciudad no aguantará. San Sebastián es extraordinaria por su calidad urbana, pero este atractivo principal es muy frágil, se puede deteriorar con mucha facilidad.

-¿Sí a la tasa turística?

-Somos muy defensores. Es una fórmula muy razonable para compartir el esfuerzo de mantener la ciudad. Los turistas no tendrán ningún problema en colaborar en el mantenimiento del atractivo de la ciudad. Y vamos a buscar fórmulas para que la tasa la paguen no solo quienes pernocten sino los excursionistas.